Burladingen Coronavirus: Seniorenheim-Mitarbeiterin positiv getestet

Sie sei, so teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit, nach dem ersten Auftreten von Krankheitssymptomen am vergangenen Sonntag sofort freigestellt und getestet worden. Bereits nach drei Tagen, am Mittwoch, lag das Testergebnis vor. Die Frau hat den Virus und kommt daher auch als mögliche Überträgerin von Covid 19 in Frage.