Es sind nicht gerade die unauffälligsten Hubschrauber-Modelle, die am Donnerstag auch über dem Zollernalbkreis, dem Kreis Freudenstadt, über dem Kreis Rottweil und im Ortenaukreis unterwegs waren: Zwei CH-47 Chinook waren am Himmel zu sehen, hoch oben, aber auch in Bodennähe.