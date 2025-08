Die B463 ist eine von zwei Bundesstraßen, die durch den Zollernalbkreis führt. Wir haben die gesamte Strecke unter die Lupe genommen. Baustellen gibt es nicht nur hier in der Region.

Vor einigen Wochen haben wir uns bereits den Verlauf der B27 näher angeschaut. Nun wollen wir das Scheinwerferlicht auf die zweite wichtige Verkehrsverbindung im Zollernalbkreis richten. Biegen Sie mit uns ein auf die Bundesstraße 463 – eine Strecke, die besonders hier in der Region aktuell für Aufsehen sorgt.

Im Vergleich zur B27, die es in der Gesamtlänge auf knapp 700 Kilometer bringt, mehrere Bundesländer durchquert und durch einige Großstädte verläuft, wirkt die Bundesstraße 463 eher wie die kleine Schwester, die um einiges kürzer, aber keinesfalls weniger bedeutend für die Infrastruktur im Zollernalbkreis ist.

Verbindung zwischen Pforzheim und Sigmaringen

Die Straße mit der Nummer 463 verbindet die Goldstadt Pforzheim mit der ehemaligen Residenzstadt Sigmaringen. 145 Kilometer lang ist die Strecke insgesamt. Rund ein Drittel, 53 Kilometer, davon verlaufen durch den Zollernalbkreis.

Im Kreis führt die Bundesstraße im Nordwesten südlich an Haigerloch vorbei Richtung Bisingen. Dort biegen die Autofahrer auf die B27 und fahren für sieben Kilometer auf der zweiten Bundesstraße im Kreis bis nach Balingen.

Im Industriegebiet Gehrn trägt die Strecke wieder die Zahl 463 und verläuft vorbei an Frommern Richtung Albstadt. Besonders dieser Teil der Strecke treibt zahlreichen Pendlern derzeit Sorgenfalten ins Gesicht.

Umfassende Straßenbauarbeiten

Seit Monaten wird hier im Rahmen umfassender Sanierungen – der Tunnel in Albstadt-Laufen sowie diverse Straßenabschnitte – gearbeitet. Die Folge: Sperrungen und komplexe, weiträumige Umleitungen. Das sorgte in jüngster Vergangenheit für Frust bei Anwohnern, Autofahrern und Gastronomen, die sich über Lärm und ausbleibende Kundschaft beschwerten.

Letztlich sind es aber notwendige Arbeiten, die die Infrastruktur im Kreis für die Zukunft rüsten. Auch im Hinblick auf das geplante Zentralklinikum wird die Bundesstraße eine entscheidende Rolle spielen. Aktuell diskutieren Behörden und Gremien vor allem über die Anbindung der Klinik an die B463.

Zurück auf die Strecke: Hinter Albstadt und Winterlingen sind es nur noch wenige Kilometer bis zur Kreisgrenze. Nördlich von Sigmaringen mündet die B463 in die Bundesstraße 32.

Teils ersetzt die A81 die B463

Hinter Haigerloch, Richtung Nordwesten, wird die Bundesstraße wenige Kilometer durch die Autobahn 81 ersetzt. Hinter Horb im Kreis Freudenstadt verläuft die Strecke durch das Gäu nach Nagold (Kreis Calw).

Parallel zum gleichnamigen Fluss Nagold geht es von dort aus weiter an Wildberg vorbei bis nach Calw. Nördlich der Hermann-Hesse-Stadt schlängelt sich die B463 weiter Richtung Norden bis nach Pforzheim.

In und rund um Pforzheim haben Autofahrer und Anwohner in jüngster Vergangenheit ebenfalls mit Baustellen und Umleitungen zu kämpfen gehabt. Die B463 ist also nicht nur im Zollernalbkreis eine größere Baustelle.