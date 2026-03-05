Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen: In Grenzach entsteht das „Café Mittendrin“

Die Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen will die Räume der neuen Tagespflege der kirchlichen Sozialstation ab Herbst für ihr neues „Café Mittendrin“ nutzen. Dafür werden Helfer gesucht.
Die Bürgerstiftung Grenzach‑Wyhlen erweitert ihr Engagement für lebendige Orte der Begegnung in der Gemeinde. Nachdem sie im Herbst 2025 die Trägerschaft des beliebten Cafés „Alte Post“ in Wyhlen übernehmen durfte, sollen die wertvollen Erfahrungen aus diesem erfolgreichen Treffpunkt nun in den Aufbau eines weiteren Begegnungsortes einfließen: das neue „Café Mittendrin“ in Grenzach.