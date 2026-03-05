Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen: In Grenzach entsteht das „Café Mittendrin“

Die Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen will die Räume der neuen Tagespflege der kirchlichen Sozialstation ab Herbst für ihr neues „Café Mittendrin“ nutzen. Dafür werden Helfer gesucht.

Die Bürgerstiftung Grenzach‑Wyhlen erweitert ihr Engagement für lebendige Orte der Begegnung in der Gemeinde. Nachdem sie im Herbst 2025 die Trägerschaft des beliebten Cafés „Alte Post“ in Wyhlen übernehmen durfte, sollen die wertvollen Erfahrungen aus diesem erfolgreichen Treffpunkt nun in den Aufbau eines weiteren Begegnungsortes einfließen: das neue „Café Mittendrin“ in Grenzach.

Offener Ort für alle Die kirchliche Sozialstation Grenzach‑Wyhlen hat im Rahmen der Eröffnung ihrer Tagespflege bekanntgegeben, dass die Bürgerstiftung die Trägerschaft für diesen neuen Treffpunkt übernimmt. Die Räumlichkeiten der Tagespflege in der Neuen Mitte Grenzach bieten dafür ideale Voraussetzungen. Das „Café Mittendrin“ soll – wie die Alte Post – ein offener Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen und sich willkommen fühlen.

Nähe und Gemeinschaft

Das Café Mittendrin wird ein niedrigschwelliger Treffpunkt, der soziale Kontakte stärkt und Begegnungen ermöglicht. Ob jung oder alt, allein oder in Gesellschaft – hier soll Raum entstehen für Gespräche, Herzlichkeit und ein Miteinander, das gut tut.

Für den Aufbau und späteren Betrieb sucht die Bürgerstiftung eine Gruppe engagierter Helfer, die Freude daran haben, ein kleines Café im Team zu organisieren, Gäste freundlich zu empfangen und zu umsorgen, und einen Ort der Begegnung aktiv mitzugestalten.

Ehrenamtliche gesucht

Vorerfahrungen seien nicht notwendig, wie die Bürgerstiftung betont. Wichtig seien in erster Linie Offenheit, Zuverlässigkeit und die Lust, etwas Sinnstiftendes für die Gemeinschaft zu bewegen. Das erfahrene Team der „Alten Post“ wird den Start begleiten und sein Wissen einbringen.

Für Menschen mit Herz

„Begegnungsorte wie die Alte Post zeigen, wie wertvoll es ist, wenn Menschen zusammenkommen können. Mit dem Café Mittendrin möchten wir diesen Gedanken weitertragen – und dafür brauchen wir Menschen, die mit Herz dabei sind“, betont die Bürgerstiftung. Alle Interessierten, die sich vorstellen können, beim Café Mittendrin mitzuwirken, sind eingeladen, sich bei der Bürgerstiftung zu melden. Gemeinsam soll ein ehrenamtliches Team entstehen, das diesen neuen Treffpunkt mit Leben füllt.

Infoabende für Interessierte

Die Bürgerstiftung lädt Interessierte zu Informationsabenden in den Räumen der Tagespflege in der Scheffelstraße 3b (neben der Feuerwache Grenzach) ein: Montag, 23. März, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 26. März, 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Vorab-Anfragen nimmt die Bürgerstiftung unter an info@buergerstiftung-gw.de entgegen.