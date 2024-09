Auf große Resonanz stieß der zweite Bürgerspaziergang zur Gartenschau 2025 in Baiersbronn. Dabei führte Bürgermeister Michael Ruf die Teilnehmer an die Baustellen im „Tal X“. Einer der Höhepunkte war der Stopp an der Schelklewiese.

Der zweite Bürgerspaziergang der Gemeinde Baiersbronn zur Gartenschau fand – wie schon der erste – großen Zuspruch. Mehr als 100 Bürger folgten der Einladung von Bürgermeister Michael Ruf, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Ruf führte die Teilnehmer durch die verschiedenen Stationen der geplanten und bereits umgesetzten Projekte im Rahmen der Gartenschau 2025. „Wir haben starke Monate hinter uns. Der große Andrang und die zahlreichen Gespräche zeigen, dass die Gartenschau zu einem echten Bürgerprojekt geworden ist. Nun freuen wir uns auf 143 Tage voller Erlebnisse“, betonte Ruf laut der Mitteilung im Anschluss an die Führung. Bereits am Treffpunkt auf dem Rosenplatz sei das Interesse spürbar groß gewesen, so die Gemeinde weiter.

Nach einer kurzen Begrüßung startete die Gruppe ihre Erkundung entlang des Midhurst-Platzes. Weiter ging es über den neu gestalteten Neumühleweg, der im Zuge eines umfassenden Hochwasserschutzprogramms modernisiert wurde.

Holzbrücke im Fokus

Am Wohnmobilstellplatz erläuterte Ruf die geplanten Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Gartenschau im kommenden Jahr stehen. Besonders hervorgehoben worden sei der Bau einer neuen Holzbrücke, die künftig Fußgängern und Radfahrern eine sichere Überquerung der Murg ermöglichen soll. Ein weiterer Höhepunkt des Spaziergangs war der Stopp an der Schelklewiese, die sich, so die Gemeinde, zu einer der zentralen Erholungsflächen im Mutterort entwickle. Die kürzlich fertiggestellten Bereiche der Anlage, darunter der Weiher mit Fontäne, seien bei den Teilnehmern des Bürgerspaziergangs auf Begeisterung gestoßen.

Breite Zustimmung

Ruf erklärte die umgesetzten Schritte, die das Areal in ein modernes Erholungszentrum verwandeln – ein Projekt, das bereits jetzt breite Zustimmung in der Bevölkerung finde.

Der Spaziergang endete mit einem Besuch im künftigen Gartendorf rund um den Bahnhof. Dort präsentierte der Bürgermeister die Pläne für diesen zentralen Bereich der Gartenschau. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen, und Ruf nahm sich die Zeit, die Planungen im Detail zu erläutern.

Die Teilnehmer erhielten nicht nur einen unmittelbaren Eindruck von den Projekten der Gartenschau 2025 im „Tal X“, sondern hatten auch die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Anregungen einzubringen, heißt es in der Mitteilung weiter. Für viele Bürger sei dies eine willkommene Gelegenheit gewesen, sich aktiv in die Entwicklung ihrer Gemeinde einzubringen.

Der nächste Termin: Durch das Gelände in Freudenstadt führt Oberbürgermeister Adrian Sonder am Samstag, 21. September. Der Rundgang startet um 13 Uhr am Busparkplatz an den Fontänen auf dem Marktplatz.