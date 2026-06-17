Bürgermeisterwahl Winterlingen: Die Kandidaten treffen auf die Wirtschaft

Der große Showdown rückt näher in Winterlingen. Die Bürgermeisterwahl geht am Sonntag, 21. Juni, über die Bühne. Also wenig verwunderlich, dass sich die Kandidaten im Wahlkampfendspurt mächtig warmlaufen – jetzt hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Wahlpodium geladen. Angemeldet hatten sich etwas mehr als 30 Interessierte aus der örtlichen Wirtschaft. Von drei Kandidaten waren – wie bei der Kandidatenvorstellung auch – nur zwei anwesend: Alexander Gerdt und Stephan Frickinger. Der dritte im Bunde, Michel Gudelj, sei selbstredend eingeladen gewesen, man habe aber nie eine Rückmeldung erhalten, erklärte Nina Monique Lorch-Beck als stellvertretende Vorsitzende der IHK-Zollernalb in ihrer Begrüßungsansprache.

Mit Vorgeplänkel wollte man sich an diesem Abend allerdings nicht lange aufhalten. Laura Bogner, Koordinatorin der IHK vor Ort, leitete als Moderatorin ein. Zunächst bekamen die Kandidaten die Möglichkeit sich vorzustellen. Stephan Frickinger als Bürgermeister von Leibertingen betonte seine „multidimensionale“ Ausbildung als Rathauschef, Architekt und ehemaliger Meßkircher Stadtbaumeister. Ein Highlight seiner Karriere sei die Ansiedlung der Firma Amazon in einem örtlichen Industriegebiet gewesen. Sein Widersacher Alexander Gerdt, lange bei der Bundeswehr im Dienst, nannte als berufliches Highlight unter anderem seine Auslandseinsätze in Mali und Afghanistan. Er sei stolz darauf, „ohne große Verluste zurückgekommen“ zu sein.

Breites Themenspektrum

Danach ging es ans Eingemachte. Von der Energieversorgung über die Bürokratieabbau bis zum Verkehr, Moderatorin Laura Bogner klapperte ein reichhaltig bestücktes Spielfeld an Themen ab. Bei der Energie sei es schwierig, regional zu unterstützen, vieles werde auf Landes- oder Bundesebene entschieden, erklärte Frickinger. Es gebe aber die Möglichkeiten, über Fördertöpfe zumindest die Gebäude energetisch flottzumachen. Gerdt anerkannte ebenfalls, dass gerade der Strombedarf in den kommenden Jahren nicht weniger werde, hier gelte es, dafür zu sorgen, dass Maßnahmen schneller wirkten und etwa den Ausbau der Photovoltaik-Technik voranzutreiben. Der Windkraft stehe er neutral gegenüber, klar sei aber auch, dass viele Menschen es schlicht nicht wollen würden. Frickinger erklärte, dass man hier wenig verhindern könne, da für die Planung die Regionalverbände zuständig seien. Er lege den Fokus bei der Windkraft auf eine andere Frage: „Wenn wir es nicht verhindern können, welche Forderungen haben die Bürger dann an einen Projektierer“, sagte er. So könne man immerhin etwas steuernd eingreifen.

Steuern im Kleinen ist auch bei der Bürokratie möglich. „Wir haben zu viele Anlaufstellen, weshalb wir oft nicht wissen, wohin wir uns wenden sollen“, so der Leibertinger Bürgermeister. Er wolle im Falle eines Wahlsieges selbst als Ansprechpartner für Unternehmen parat stehen. Ähnlich will das auch Alexander Gerdt handhaben, der ohnehin plant, auf die Wirtschaft aktiv zuzugehen, um konkrete Problemfelder abzufragen. Beim Verkehr und der ÖPNV-Anbindung stellte Frickinger in Aussicht, dass es mit etwas Fortune gelingen könnte, eine Regiobus-Linie von Sigmaringen über Winterlingen bis Albstadt aus der Taufe zu heben. Gerdt wiederum schielt langfristig auf einen zweispurigen Ausbau der gesamten B463. Zudem will er die Busverbindungen am Morgen für Pendler verbessern. Dafür ist allerdings der Landkreis zuständig, einwirken aus den Rathäusern ist aber natürlich immer möglich.

Wie hält man die Fachkräfte?

Ein für die Wirtschaft wichtiger Punkt: die Fachkräfte. Hier spielt natürlich auch der Nahverkehr eine Rolle, gerade für Pendler. „Aber auch das Wohnen ist ein Thema“, so Frickinger. Die Mietpreisbremse sei ein Problem, generell und nicht nur in Winterlingen, weil es so schwierig werde, die Baukosten angemessen zu refinanzieren. Es helfe aber auch, ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen, um Fachkräfte entweder anzuziehen oder an die Gemeinde zu binden. Alexander Gerdt, ja selbst in Winterlingen wohnhaft, berichtete aus erster Hand, dass für ihn vor allem der Zusammenhalt in der Bevölkerung ein wichtiger Faktor sei. Der sorge dafür, dass gerade die jungen Leute doch im Ort bleiben. „Das hält die Leute hier“, so seine Überzeugung.

Beim letzten Themenkomplex, den kommunalen Finanzen, zeigte sich die Bürgermeister-Erfahrung von Frickinger deutlich. Das meiste Geld stecke in der Infrastruktur, in Winterlingen etwa in den Kanälen in den nächsten Jahren, wo viel investiert werde. Als Kommune könne man fast nur an der Einnahmeseite etwas tun. „Aber da geht nicht viel, man kann die Leute nicht mit noch höherer Grundsteuer quälen“, so Frickinger. Auch die Gewerbesteuer sei unlängst erhöht worden, das scheide in den nächsten Jahren ebenfalls aus. Diese Einnahme lasse sich nur erhöhen über Neuansiedlungen. „Das ist schwierig umzusetzen“, räumte er ein. Sein Kollege Gerdt erklärte, aktuell könne er noch nichts Konkretes zu den Finanzen sagen, er wolle aber den Firmen, die schon hier seien, bestmöglichst unter die Arme greifen. In der abschließenden Fragerunde kamen noch Themen wie Internetverbindung und das Industriegebiet Benzingen auf. In letzterem müsse endlich was gehen, forderte Gemeinderat Roland Heck. Auch das „schnelle“ Internet sei zu langsam, der Ausbau schleppend, klagte ein IT-Unternehmer. Für die beiden Kandidaten gibt es also, im Falle einer Wahl, auch auf dem wirtschaftlichen Spielfeld einiges zu tun.