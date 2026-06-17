Bürgermeisterwahl Winterlingen: Die Kandidaten treffen auf die Wirtschaft

Die IHK veranstaltet vor der Bürgermeisterwahl ein Podium aus Sicht der örtlichen Wirtschaft. Stephan Frickinger und Alexander Gerdt stellen sich.
Der große Showdown rückt näher in Winterlingen. Die Bürgermeisterwahl geht am Sonntag, 21. Juni, über die Bühne. Also wenig verwunderlich, dass sich die Kandidaten im Wahlkampfendspurt mächtig warmlaufen – jetzt hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Wahlpodium geladen. Angemeldet hatten sich etwas mehr als 30 Interessierte aus der örtlichen Wirtschaft. Von drei Kandidaten waren – wie bei der Kandidatenvorstellung auch – nur zwei anwesend: Alexander Gerdt und Stephan Frickinger. Der dritte im Bunde, Michel Gudelj, sei selbstredend eingeladen gewesen, man habe aber nie eine Rückmeldung erhalten, erklärte Nina Monique Lorch-Beck als stellvertretende Vorsitzende der IHK-Zollernalb in ihrer Begrüßungsansprache.