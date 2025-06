Bürgermeisterwahl in Triberg

1 Nun ist klar: Der langjährige Bürgermeister Gallus Strobel möchte bei der Bürgermeisterwahl am 9. November nicht mehr kandidieren. Was ihn zu der Entscheidung bewogen hat, erklärt er im Gespräch mit der Redaktion. Foto: Hans-Jürgen Kommert Nach längerer Bedenkzeit hat sich Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel entschieden: Er wird nicht mehr bei der anstehenden Bürgermeisterwahl antreten. Was seine Gründe sind.







Seit 2002 bekleidet Gallus Strobel das höchste Amt in der Triberger Stadtverwaltung und befindet sich mittlerweile in seiner dritten Amtszeit als Rathauschef. Diese endet am 31. Januar nächsten Jahres.