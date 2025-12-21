Bürgermeisterwahl in Frittlingen: Bad Dürrheim braucht neuen Kämmerer

1 Stefan Milles Foto: Stefan Milles Frittlingen hat einen neuen Bürgermeister, es ist Stefan Milles, Kämmerer in Bad Dürrheim. Sein Amtsantritt wird zum 1. März sein.







Bei der Bürgermeisterwahl am 7. Dezember in Frittlingen erhielt Bad Dürrheims Kämmerer Stefan Milles die meisten Stimmen und ging jetzt mit Amtsinhaber Dominic Butz in die Stichwahl. Die Stichwahl wurde notwendig, da im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen bekam. 1616 Personen waren am Sonntag, 21. Dezember, in Frittlingen wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag mit knapp 54 Prozent (885 Wähler) geringer als bei der ersten Wahl. Auf Milles entfielen 64 Prozent, 565 Stimmen, sein Mitbewerber kam auf 36 Prozent, 320 Stimmen. Milles zeigte sich überglücklich, dass er die Wahl gewonnen hat. Am 1. März 2026 wird er sein Amt in Frittlingen antreten.