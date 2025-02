Bürgermeisterwahl Altensteig: Überwältigende Mehrheit stimmt für Oliver Valha

Bürgermeisterwahl Altensteig Fünf Fragen an die Bürgermeisterkandidaten

Sie wollen auf den Chefsessel im Altensteiger Rathaus: Sebastian Ludwig, Oliver Valha und Sascha Zelenic. Am Sonntag, 2. Februar, wird in der Flößerstadt gewählt. Wir haben allen Kandidaten in einer letzten Runde vor dem Urnengang die gleichen Fragen gestellt. Lesen und vergleichen Sie hier die Antworten.