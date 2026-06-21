Bürgermeistervotum in Hardt: Erst die Wahl von Michael Moosmann, dann das kleine Volksfest

Die Spannung war groß, als Werner Thimm, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, am Sonntag um 18.42 Uhr aus der Arthur-Bantle-Halle kam.

Schließlich hatte er das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in den Händen. „50 Prozent plus x Wahlbeteiligung“: So lautete das Wahlziel von Bürgermeister Michael Moosmann, der ohne Gegenkandidaten ins Rennen ging. Die große Anzahl an Besuchern bei der Ergebnisverkündigung war bereits ein Fingerzeig. Und tatsächlich: „Hardt hat sehr gut gewählt. Von 2036 Wahlberechtigten haben 1226 gewählt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 60,2 Prozent“, sagte Werner Thimm unter dem Jubel der Zuhörer.

Viele Wähler kamen noch kurz vor knapp ins Wahllokal und so schnappte die Quote noch über 60 Prozent. „Absolut klasse“, ordnete Thimm das Wahlergebnis ein. In anderen Gemeinden beteiligten sich teilweise nur 30 Prozent, wenn es keinen Gegenkandidaten gebe. Insgesamt wählten 98,1 Prozent Michael Moosmann.

Sehenswerte Trachten

Auch die Hardter Vereine ließen sich zu diesem Anlass nicht lumpen. Die Feuerwehr bewirtete an diesem Nachmittag und Abend. Der Musikverein spielte unter der Leitung von Robert Stuhlberg. Ein besonderes Schmankerl war die Gesangseinlage von Klaus Lamprecht zur „Hardter Nationalhymne“ zu „Jo uffem Hardt, do ischs halt schee“.

Die Trachtengruppe des Bauernvereins war zwar an diesem Tag etwas dezimiert, wie Josef Klausmann berichtete. Sie legte aber auch mit drei Tanzpaaren Sehenswertes hin, was mit viel Beifall belohnt wurde.

Feuerwehrkommandant Klaus Haberstroh dankte Moosmann als Vertreter der Vereine für die vergangenen acht Jahre. Er hoffte, dass die gute Zusammenarbeit so weitergehe und freute sich über das „tolle Wahlergebnis“.

Michael Moosmann zeigte sich sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis: „Die 60 Prozent sind ein großer Erfolg“, sagte er. Vor acht Jahren habe er von seinem Vorgänger Herbert Halder ein bestelltes Feld übernommen, dieses abgeerntet, gegossen und gepflegt.

Erfolgsfaktor Tagespflege

Moosmann blickte auf Projekte wie den Kindergartenbau und die Einrichtung der Tagespflege. „Der größte Erfolg in den vergangenen acht Jahren“, sagte er. Die Gemeinde Hardt stehe auch finanziell gut da. Man sei eine der wenigen Gemeinden mit ausgeglichenem Haushalt.

Lob hatte er für „den guten Gemeinderat. „Das war auch der Grund, warum ich mich wieder beworben habe“, bekannte Moosmann. Die Rathausmannschaft lobte er für den herzlichen Empfang und die Unterstützung in den vergangenen acht Jahren.

„Auf dem Hardt ist die Welt noch in Ordnung“, befand er. „Sie sind echt in Ordnung. Meine Aufgabe ist es, dass das Dorf in Ordnung bleibt“, sagte Moosmann.

Michael Moosmann und seine Frau Ann-Kathrin erhielten viele Glückwünsche – unter anderem auch von Moosmanns Vorgänger und Ehrenbürger Herbert Halder, aber auch den Bürgermeisterkollegen Dorothee Eisenlohr, Michael Lehrer, Franz Moser und Jürgen Leichtle.

Anschließend hieß es: „Jackett weg und Freibier. Auf die nächsten acht Jahre“. Moosmann hatte nach der Wahl die Spendierhosen an und es entwickelte sich ein kleines Hardter Volksfest.