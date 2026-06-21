Bürgermeistervotum in Hardt: Erst die Wahl von Michael Moosmann, dann das kleine Volksfest

Die Spannung war groß, als Werner Thimm, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, am Sonntag um 18.42 Uhr aus der Arthur-Bantle-Halle kam.
Schließlich hatte er das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in den Händen. „50 Prozent plus x Wahlbeteiligung“: So lautete das Wahlziel von Bürgermeister Michael Moosmann, der ohne Gegenkandidaten ins Rennen ging. Die große Anzahl an Besuchern bei der Ergebnisverkündigung war bereits ein Fingerzeig. Und tatsächlich: „Hardt hat sehr gut gewählt. Von 2036 Wahlberechtigten haben 1226 gewählt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 60,2 Prozent“, sagte Werner Thimm unter dem Jubel der Zuhörer.