Medizinischer Notfall in Eschbronn

1 Das Rote Kreuz erhielt Unterstützung durch die Drehleiter der Schramberger Feuerwehr. Foto: Stephan Wegner Zur Unterstützung des Rettungsdiensts war am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Drehleiter der Feuerwehr Schramberg angefordert worden.







Auch mindestens am dritten Tag in Folge gab es am Samstag einen Einsatz für die Aktiven der Drehleiter der Schramberger Feuerwehr.