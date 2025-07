Sie ist tagaktiv, sie ist aggressiv, sie kann Krankheitserreger übertragen, und sie ist in Lörrach heimisch: die Tigermücke. Aber: Bürger können ihre Ausbreitung eindämmen.

Wenn sich der eigene Garten zur No-Go-Zone entwickelt, wird schmerzhaft deutlich, wie verlässlich sich die Tigermücke in der Lerchenstadt eingenistet hat.

Bürgerinnen haben die Initiative ergriffen

In dieser Situation haben die Tumringerinnen Heike Senn und Ingrid Sturm die Initiative ergriffen und die Bürgerschaft zu einer Informationsveranstaltung ins Gemeindehaus der Kirchgemeinde Rötteln eingeladen. Dort klärten Christopher Huck, Projektleiter der Tigermückenbekämpfung in Südbaden, und sein Stellvertreter Benedikt Günther über die Mücke auf, und sie erläuterten, was man gegen sie tun kann: eine ganze Menge nämlich.

Heike Senn (l.) und Ingrid Sturm Foto: Bernhard Konrad

Die Notwendigkeit einer allgemeinen Beteiligungsbereitschaft dürfte wachsen – denn: Ein Blick auf die Kartierung der Tigermückenverbreitung in Lörrach zeigt, dass sie sich von Haagen bis Stetten ein Habitat ums andere erschlossen hat – Tendenz steigend. Huck und Günther vom wissenschaftlichen Unternehmen „Icybac“ – sein Ziel ist die Bekämpfung und Eindämmung der Asiatischen Tigermücke – beantworteten am Mittwochabend auch Fragen der rund 50 Besucher – es kamen mehr, als die Initiatorinnen erwartet hatten.

Die Tigermücke: flexibel und zäh

Als tagaktive Stechmücke schränke sie nicht nur die Lebensqualität der Anwohner ein, sondern sie sei auch ein potenzieller Überträger von Tropenkrankheiten wie etwa Dengue- oder Chikungunya-Viren. Eine Übertragung sei dann möglich, wenn sich infizierte Personen in Gebieten mit Tigermücken aufhalten und gestochen werden. „Bei ausreichend warmen Temperaturen können sich die Viren in der Mücke vermehren und nach etwa neun Tagen auf weitere Personen übertragen werden. In Deutschland wurden bisher aber keine solchen Übertragungen nachgewiesen“, schreibt die Stadt Lörrach auf ihrer Homepage.

Unsere Empfehlung für Sie Basel Wie ein Basler Ehepaar gegen die Tigermücke kämpft Renata und Oskar Lehner haben der Asiatischen Tigermücke den Kampf angesagt. Dabei spielen Velofelgen eine entscheidende Rolle.

Die Tigermücke ist flexibel. Sie brütet vorwiegend in künstlichen Wasseransammlungen, auch kleinste Mengen reichen aus, die nicht innerhalb von fünf Tagen vollständig austrocknen. Bevorzugt klebt sie ihre Eier in Gefäße wie Regentonnen, Untersetzer für Pflanzen, Gießkannen, aber auch in Gullys oder andere temporäre Wassergefäße. Die Larven schlüpfen zwischen April und Oktober, wenn die Eier überflutet werden.

Was Bürger gegen die Verbreitung tun können

Gefäße, in denen sich Wasser sammeln könnte, sollten umgedreht und Regentonnen mit einem entsprechenden Netz geschützt werden. Deckel, so Huck, seien als Schutz nicht ausreichend.

Die Tigermücke ist flexibel. Sie brütet vorwiegend in künstlichen Wasseransammlungen, auch kleinste Mengen reichen aus. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Die Eier überstehen Trockenheit und kalte Winter. Aus diesem Grund sollten potenzielle Brutstätten in einem befallenen Gebiet vor dem Entsorgen oder Verstauen mit einer Bürste gereinigt und ausgespült werden, rät Icybac. Gartenteiche und Fließgewässer nutzt die Tigermücke nicht als Brutplatz.

Foto: Bernhard Konrad

Um Larven zu bekämpfen, wird ein biologisch abbaubares Protein (B.t.i.) eingesetzt. Betroffene Anwohner erhalten unentgeltlich B.t.i.-Tabletten bei der Stadt. Diese können etwa in Regentonnen, Gullys oder Regenrinnen direkt eingesetzt werden. Eine weitere Option ist, B.t.i-Tabletten in Wasser aufzulösen und dieses zu verwenden, um Untersetzter oder ähnliches zu behandeln. „Durch das Entfernen oder Sanieren von Brutstätten wird die Anzahl möglicher Eiablageplätze reduziert, wodurch eine massenhafte Vermehrung der Asiatischen Tigermücke unterdrückt werden kann“, schreibt Icybac auf seiner Homepage. Brutstätten, die nicht entfernt oder saniert werden können, sollten alle zwei Wochen mit Tabletten behandelt werden.

B.t.i.-Tabletten: der biologische Wirkstoff

Der biologische Wirkstoff auf der Basis von Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) sei ein Eiweiß, das lediglich Mückenlarven abtötet. Für alle anderen Insekten, Pflanzen und für den Menschen sei dieser Wirkstoff unschädlich, so Huck und Günther unisono.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehreinsatz Feuerwehr beseitigt Nest der Asiatischen Hornisse auf dem Hauptfriedhof Lörrach Da sich das Nest in rund 15 Metern Höhe befand, war auch die Drehleiter im Einsatz.

Wichtig sei, so die Experten, dass sich möglichst alle Bürger in betroffenen Gebieten beteiligen. Dann, so versichern sie, könnten Tigermücken spürbar eingedämmt werden.

Entdeckungen der Tigermücke melden

Tigermückenentdeckungen können Bürger online unter https://tigermuecke-icybac. de/melden oder per E-Mail an Christopher Huck: chrishuck@icybac.de.

Am besten mit Bild, denn es bestehe eine Verwechslungsgefahr mit anderen Mücken, erklärt Huck.