Bürgerentscheid in Wildberg?

1 Max Baumgartner (links) von der Bürgerinitiative übergibt die Unterschriftensammlung an Bürgermeister Ulrich Bünger. Foto: Jansen Das Thema Windkraft in Wildberg bewegt die Gemüter. Nun hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die den Plänen kritisch gegenübersteht.







Windräder in Wildberg? Diese Idee finden nicht alle gut. Eine Bürgerinitiative möchte erreichen, dass über diese Frage direkt abgestimmt wird. Dafür sind die Mitglieder von Tür zu Tür gezogen, um Unterschriften zu sammeln. Diese – 963 an der Zahl – wurden nun an Bürgermeister Ulrich Bünger überreicht.