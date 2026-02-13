Naturbad-Bürgerentscheid in Schopfheim: Wahl-Aufruf „rechtlich problematisch“

Die Stadt Schopfheim hat die von der IG kritisierten Social-Media-Beiträge zum Naturbad-Bürgerentscheid gelöscht. Im weiteren Wahlkampf soll besser unterschieden werden.
Die IG Sport- und Familienbad (IG) hatten am Mittwoch die von der Stadt seit Anfang der Woche verschärft gefahrene Info- beziehungsweise Wahlkampf-Kampagne hart kritisiert. Unzulässiger Weise seien auf der städtischen Internetseite sowie in den Social-Media-Kanälen der Stadt Inhalte veröffentlicht worden, die eine klare Abstimmungsempfehlung darstellten, so der Vorwurf. Konkret beanstandet wurden Slogans wie „NEIN am 8. März 2026“. Die IG berief sich in ihrer Kritik auf das Neutralitätsprinzip, dem die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer amtlichen Öffentlichkeitsarbeit bei Wahlen unterliege.