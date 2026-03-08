Die Tendenz zeigte sich früh – das um exakt 20.52 Uhr vorliegende Ergebnis war dann eindeutig: Knapp zwei Drittel der Wähler – 5944 Stimmen/64,7 Prozent – beantworteten die beim Bürgerentscheid gestellte Frage mit „Ja“ – und sprachen sich damit für eine Sanierung in der konventionellen (chemisch-technischen) Technik aus. Die Befürworter eines Naturbads waren mit etwa 35 Prozent und 3236 Stimmen klar in der Minderheit.

Damit war das für ein bindendes Ergebnis nötige Quorum von etwa 3100 Stimmen für eine der beiden Seiten mehr als deutlich erreicht: Die Naturbad-Gegner rund um die IG Sport- und Familienbad konnten fast doppelt so viele wie nötig für sich mobilisieren.

"Wir freuen uns wahnsinnig"

„Wir haben gewonnen“, freute sich Maria Brokatzky von der IG bei der spontanen Wahlparty im Café Stadtmitte; „Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wir sind zutiefst erleichtert über das Ergebnis. Nach so vielen Monaten intensiver Arbeit ist das ein ganz großer Moment für alle aus der IG. Schopfheim hat damit ein ganz großes Signal gesendet. Alle Bürger wollen das Sport- und Familienbad halten, verlässlich, hygienisch, sicher und für alle Generationen. Dieses deutliche Ergebnis ist ein großartiges Ergebnis der Bürgerschaft. Es zeigt, dass sich bürgerschaftliches Engagement lohnt. Unser Dank gilt allen, die diesen Weg ermöglicht haben, den Gründungsmitgliedern der IG, den vielen ehrenamtlichen Helfern und Fachleuten, den rund 2700 Unterzeichnern für das Bürgerbegehren und allen Schopfheimern, die heute mit Ja gestimmt haben.“ Und weiter: „Wir verstehen dieses Ergebnis als klaren Auftrag an Bürgermeister Harscher. Er hat zugesagt, sich mit Herzblut an die Umsetzung zu machen, die IG wird diesen Prozess gerne mit begleiten.“

"Gut, dass wir ein klares Ergebnis haben"

Der Angesprochene zeigte sich in einer ersten Stellungnahme denn auch als fairer Verlierer: „Für mich ist es wichtig, dass wir jetzt Klarheit haben – dass die Bürger sich in dieser Vielzahl an der Abstimmung beteiligt und für ein so klares Ergebnis gesorgt haben“, so Bürgermeister Dirk Harscher am Redaktionstelefon. Das Ergebnis akzeptiere er natürlich – nun werde man sich im Rathaus „mit Herzblut daran machen, die Sanierung als technisches Bad voranzutreiben.“

Klares Ergebnis überrascht

Klares Ziel sei selbstredend, für Schopfheim das Beste herauszuholen, das im Kostenrahmen möglich sei. Von der Eindeutigkeit des Ergebnisses zeigte der Bürgermeister sich denn doch ein wenig überrascht: „Ich hätte schon gedacht, dass es etwas enger wird.“ Zugleich sei es gut, dass es ein derart eindeutiges Ergebnis gebe.