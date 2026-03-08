Beinahe 6000 Ja-Stimmen gegen die Sanierung des Freibad in Richtung Naturbad: Der Bürgerentscheid am Sonntag ließ an Klarheit nicht zu wünschen übrig.
Die Tendenz zeigte sich früh – das um exakt 20.52 Uhr vorliegende Ergebnis war dann eindeutig: Knapp zwei Drittel der Wähler – 5944 Stimmen/64,7 Prozent – beantworteten die beim Bürgerentscheid gestellte Frage mit „Ja“ – und sprachen sich damit für eine Sanierung in der konventionellen (chemisch-technischen) Technik aus. Die Befürworter eines Naturbads waren mit etwa 35 Prozent und 3236 Stimmen klar in der Minderheit.