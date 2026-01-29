Bürgerentscheid in Offenburg: Der „Wahlkampf“ um die Flugplatz-Zukunft nimmt Fahrt auf

Was soll mit dem Offenburger Flugplatz passieren? Vor dem Bürgerentscheid werben Wirtschaftsvertreter in einem offenen Brief für ein Gewerbegebiet – die Fliegergruppe ist dagegen.
Der 8. März wird in Offenburg gleich doppelt spannend. Denn parallel zur Landestagswahl sind die Einwohner auch dazu aufgerufen, bei einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Offenburger Flugplatzes zu entscheiden. Die entscheidende Frage, die von den Wahlberechtigten mit Ja oder Nein beantwortet werden muss, lautet: „Sind Sie für die Entwicklung des Sonderlandeplatzes (Flugplatzes) zu einem Gewerbegebiet auf Offenburger Gemarkung?“