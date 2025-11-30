Bürgerentscheid in Horb: Mehrheit lehnt Windkraft im Wald ab – und scheitert doch

Die Bevölkerung in Horb hat sich eigentlich mit knapper Mehrheit gegen die Nutzung städtischer Waldflächen für Windkraftanlagen ausgesprochen. Doch das Quorum wurde knapp verfehlt.
Die Horber haben entschieden, weil womöglich nicht genügend zur Wahl ging: Die städtischen Waldflächen können für die Nutzung von Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden, die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmte die Mehrheit zwar gegen das Vorhaben (52,2 Prozent). Die Beteiligung lag aber ganz knapp unter der erforderlichen 20-Prozent-Marke, die das Nein-Lager benötigt hätte.