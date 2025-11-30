Bürgerentscheid in Horb: Mehrheit lehnt Windkraft im Wald ab – und scheitert doch

Die Bevölkerung in Horb hat sich eigentlich mit knapper Mehrheit gegen die Nutzung städtischer Waldflächen für Windkraftanlagen ausgesprochen. Doch das Quorum wurde knapp verfehlt.

Die Horber haben entschieden, weil womöglich nicht genügend zur Wahl ging: Die städtischen Waldflächen können für die Nutzung von Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden, die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmte die Mehrheit zwar gegen das Vorhaben (52,2 Prozent). Die Beteiligung lag aber ganz knapp unter der erforderlichen 20-Prozent-Marke, die das Nein-Lager benötigt hätte.

Damit haben sich die Initiatoren des Bürgerbegehrens – darunter Hermann Walz, Marcel Uhl und Birgit Sayer – nicht durchgesetzt. Sie hatten in den vergangenen Wochen vor wirtschaftlichen Risiken, massiven Eingriffen in den Wald und einer aus ihrer Sicht unzureichenden Einflussmöglichkeit der Stadt gewarnt.

So geht es jetzt weiter

Für die die Befürworter der Windkraft, darunter die Initiative „Horber Rückenwind“, ist das Ergebnis positiv, obwohl sie die Mehrheit der Wähler nicht überzeugen konnten.

Oberbürgermeister Michael Keßler hatte im Vorfeld betont, dass mögliche Einnahmen aus Windpacht wichtig für den Haushalt sein könnten.

Der Bürgerentscheid beendet eine über Monate emotional geführte Debatte. Streitpunkte waren unter anderem die Höhe möglicher Pachteinnahmen, die Eingriffe in den Wald sowie die Interpretation von Fachvorträgen – zuletzt gab es sogar eine gemeinsame Richtigstellung, weil ein Flyer Aussagen eines Referenten aus dem Kontext gerissen hatte.