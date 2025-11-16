Bürgerentscheid in Horb: Briefwähler müssen lange Postwege beachten

Wahlberechtigten, die beim Bürgerentscheid per Briefwahl wählen wollen, empfiehlt die Stadt, die Briefwahlunterlagen möglichst früh anzufordern.
Bei dem Bürgerentscheid am Sonntag, 30. November, können die Horber über Windkraftanlagen auf städtischen Waldflächen abstimmen. Wie bei den vergangenen Wahlen können Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungsarten (persönlich, schriftlich, Telefax unter 07451/53707-105) auch wieder per Internet auf der städtischen Homepage unter www.horb.de/buergerentscheid beantragt werden. „Nutzen Sie hierfür den QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist. Eine telefonische Antragstellung und Anträge per SMS sind unzulässig“, schreibt die Stadt.