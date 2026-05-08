Bürgerdialog in Fischingen: Was wird aus dem Rathaus?

Es besteht dringender Handlungsbedarf – und es wird nicht billig. Soviel ist im Neckartal klar. Und jetzt gibt es eine Liste, was das Rathaus im Sulzer Teilort Fischingen können soll.
Recht deutlich fielen die Wünsche und Anforderungen der Fischinger Bevölkerung bei der Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Rathauses aus. Und genau an der Stätte, die vor Jahren selbst im Bürgerdialog entwickelt wurde, in der „Wehrsteinhalle“, stellte Ortsvorsteher Jürgen Huber zunächst die jetzige Nutzung des Rathauses vor.