Bürgerbegehren und Bürgerentscheid?: Protest zu Waldmössinger Mobilfunkmast bleibt ein Thema

1 285 Anwohner rund um die Kastellhalle sind dagegen, dass ein Mobilfunkmast in der Nähe der Kastellhalle (im Vordergrund des Bildes) aufgestellt wird. Sie fordern einen anderen Standort, der mindestens 500 Meter von der Wohnbebauung entfernt ist. Foto: Herzog

Der geplante Mobilfunkmast in der Nähe der Kastellhalle wird in der Ortschaftsratssitzung am 12. Mai in die nächste Runde gehen. Eventuell kann es zu einem Bürgerentscheid kommen.









Angesichts der zahlreich vorgetragenen Bedenken und Befürchtungen zu ihrer Gesundheit in der Einwohnerfragestunde sprach sich Ratsmitglied Gabriel Keller dafür aus, die Ängste der Bürger ernst zu nehmen. Er regte eine Umfrage an, wem der Mast nütze und erkundigte sich bei Ortsvorsteher Reiner Ullrich, ob dies auch in einem Bürgerentscheid möglich wäre.