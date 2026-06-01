Bürger-Meisterschaft in Berlin: Wenn Hofstettens Rathauschef im Darts antritt

Das Netzwerk Junge Bürgermeister hat die erste deutsche „Darts-Bürgermeisterschaft“ organisiert. Auch Hofstettens Rathauschef Martin Aßmuth ging in Berlin an den Start.
Darts hat in den vergangenen Jahren einen echten Boom erlebt, wird längst nicht mehr als „Kneipensportart“ belächelt. Auch Hobbyspieler versuchen sich an Turnieren. Nun gab es sogar die erste selbst ernannte „Darts-Bürgermeisterschaft“. Auch Hofstettens Rathauschef Martin Aßmuth war bei dem Wettkampf in Berlin am Start – und das mit Erfolg. Am Ende holte er den zweiten Platz.