Bügel während Fahrt geöffnet?: Achterbahn-Hersteller des Europa-Parks wehrt sich gegen Vorwürfe

Mack-Rides steht in der Kritik, da Sicherheitsbügel einer Attraktion in der Niederlande ausgetauscht werden müssen.
Es dürfte der Alptraum eines jeden Achterbahn-Fans sein: Während der Fahrt lockert sich der Sicherheitsbügel, der eigentlich bombenfest sitzen sollte. Das ist offenbar nun Realität im niederländischen Freizeitpark Efteling geworden. Genauer gesagt bei der fünf Jahre alten Attraktion „Max und Moritz“, gebaut von Mack-Rides – der Achterbahn-Hersteller aus dem Hause des Europa-Parks. Vorsichtshalber wurden nun zusätzliche Hüftgurte installiert, wie man sie aus Passagierflugzeuge kennt.