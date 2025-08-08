Bügel während Fahrt geöffnet?: Achterbahn-Hersteller des Europa-Parks wehrt sich gegen Vorwürfe

Es dürfte der Alptraum eines jeden Achterbahn-Fans sein: Während der Fahrt lockert sich der Sicherheitsbügel, der eigentlich bombenfest sitzen sollte. Das ist offenbar nun Realität im niederländischen Freizeitpark Efteling geworden. Genauer gesagt bei der fünf Jahre alten Attraktion „Max und Moritz“, gebaut von Mack-Rides – der Achterbahn-Hersteller aus dem Hause des Europa-Parks. Vorsichtshalber wurden nun zusätzliche Hüftgurte installiert, wie man sie aus Passagierflugzeuge kennt.

In einem Beitrag auf der Internetseite Facebook kassiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Waldkirch heftige Kritik – zumal es sich bei „Max und Moritz“ um eine beliebte Familienattraktion handelt. „Das darf auf keinen Fall passieren, gerade in der heutigen Zeit“, schreibt ein Nutzer. Weiter heißt es: „ Die Bahn sollte stillgelegt werden, bis der Fehler anständig behoben wurde.“ Teilweise wird sogar behauptet, die Bügel würden sich während der Fahrt gänzlich öffnen.

Mack-Rides: „Sicherheit war zu jedem Zeitpunkt gegeben“

Dass dies nicht der Fall sei, macht Maximilian Roeser, Marketingleiter von Mack-Rides, auf Nachfrage unserer Redaktion deutlich: „Die Aussage, die Sicherheitsbügel würden sich während der Fahrt öffnen, ist nicht korrekt.“ Demnach gebe es vereinzelnde Fälle, bei denen die Bügel „minimales Spiel“ gezeigt hätten. „Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass es bei einzelnen Zahnelementen der Verriegelung zu Verschleiß kam“, erklärt Roeser die Ursache. Jene Überprüfung habe jedoch auch gezeigt, dass die Verriegelung unter optimalen Betriebsbedingungen zuverlässig funktioniere. Das heißt im Klartext: „Die Sicherheit der Anlage war zu jeder Zeit gewährleistet.“ Die zusätzlichen Gurte seien eine rein vorsorgliche Maßnahme, die der Park in Abstimmung mit dem Tüv umgesetzt habe. „Ersatzteile sind bereits in Fertigung und werden in den kommenden Wochen geliefert. Bis dahin laufen die Züge mit den zusätzlichen Guten“, erklärt der Marketingleiter, wie es weitergeht.

Ähnliche Bügel sind auch im Europa-Park verbaut

Könnte so etwas auch im Europa-Park passieren? In der Theorie schon. Immerhin werden ähnliche Mechanismen wie die der Bahn in Efteling auch in Rust verwendet, wie Roesele bestätigt. „Jedoch ohne vergleichbare Vorkommnisse“, betont er. Zudem handele es sich bei den fehlerhaften Sicherheitsbügeln um ein „individuelles Verschleißbild“. Ein vergleichbares Verhalten habe man bei anderen Anlagen demnach nicht festgestellt. Vorwürfe im Internet, es handele sich um ein grundsätzliches Problem des Systems, und dass Mack-Rides keine Lösung anbieten könne, sind laut Roeser „schlichtweg falsch“.

Info – Der Freizeitpark

Der Freizeitpark Efteling wurde am 31. Mai 1952 in der niederländischen Gemeinde Loon op Zand eröffnet und beschäftigt heute rund 3000 Mitarbeiter. Gemessen an der Besucherzahl – im Jahr 2023 waren mehr als fünf Millionen – ist Efteling einer der größten Parks Europas. Und auch die Fläche kann sich sehen lassen: Auf rund 70 Hektar finden sich zahlreiche Achter- und Wasserbahnen, Grünanlagen und Ferienhäuser. Im Jahr 2024 wurden mehr als 105 Millionen Euro in Attraktionen, Hotels und in Nachhaltigkeitsmaßnahmen investiert. Weitere Infos im Internet unter www.efteling.com.