BSV Schwenningen: Jago Maric warnt vor Harthausen/Scher

Auf die Schwenninger wartet am Sonntag ein „unangenehmer Gegner“ auf einem „engen und sehr unebenen Platz“. Der Auftaktsieg des BSV gegen Bösingen macht Mut.
Landesliga: TSV Harthausen/Scher – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15.00 Uhr). Der TSV wurde in der vergangenen Saison Zwölfter, konnte nur knapp den Abstieg vermeiden. Auch in dieser Saison läuft es bislang für die Kicker aus dem Ortsteil der Gemeinde Winterligen alles andere als rund. Einer 0:3-Auftaktniederlage gegen Tuttlingen folgte eine 0:4-Pleite in Nehren.