BSV Schwenningen: Jago Maric warnt vor Harthausen/Scher

Auf die Schwenninger wartet am Sonntag ein „unangenehmer Gegner“ auf einem „engen und sehr unebenen Platz“. Der Auftaktsieg des BSV gegen Bösingen macht Mut.

Landesliga: TSV Harthausen/Scher – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15.00 Uhr). Der TSV wurde in der vergangenen Saison Zwölfter, konnte nur knapp den Abstieg vermeiden. Auch in dieser Saison läuft es bislang für die Kicker aus dem Ortsteil der Gemeinde Winterligen alles andere als rund. Einer 0:3-Auftaktniederlage gegen Tuttlingen folgte eine 0:4-Pleite in Nehren.

Die Mannschaft von Spielertrainer Akin Aktepe ist also nicht nur noch ohne Punkte, sondern auch noch ohne eigenen Treffer. Dies soll sich gegen Schwenningen ändern. Entsprechend engagiert wollen die Kicker aus Harthausen und Scher zu Werke gehen.

Der BSV hat bislang erst ein Saisonspiel bestritten, gewann am vergangenen Sonntag in Bösingen mit 4:3. Die Nullsiebener konnten dabei zweimal Rückstände wettmachen und siegten am Ende verdient. Jetzt will der BSV natürlich nachlegen.

Jago Maric hat die Qual der Wahl

Am Mittwoch kehrten nun die letzten Urlauber an den Neckarursprung zurück. Neben dem weiter gesperrten Mauro Chiurazzi fallen lediglich der leicht angeschlagene Mario Buccelli, sowie die langzeitverletzten Chris Balde und Guiseppe Mastrantonio noch aus. Trainer Jago Maric hat also die Qual der Wahl.

Schwenninger stellen sich auf „intensives Spiel“ ein

Das Gastspiel beim TSV Harthausen/Scher war übrigens die letzte Partie der vergangenen Saison für den BSV, die Begegnung im Zollernalbkreis endete 1:1 unentschieden. „Es ist nicht einfach auf dem engen und sehr unebenen Platz. Dazu kommt, dass Harthausen nun mit zwei Niederlagen gestartet ist, wir haben uns auf ein entsprechend intensives Spiel vorbereitet“, sagt Jago Maric. Der Nullsiebener-Coach: „Wir treffen auf einen unangenehmen Gegner, fahren aber dorthin, um zu gewinnen.“ Im Training habe man enge Spielformen gewählt, auch um die zu erwartenden Zweikämpfe simulieren zu können.

„Wir wollen aber auch den Rückenwind aus dem Auftaktspiel gegen Bösingen nutzen. Wenn wir so aggressiv und zweikampfstark auftreten, dann bin ich für Harthausen sehr positiv gestimmt, das wir die anvisierten drei Punkte auch mitnehmen werden“, so der Schwenninger Übungsleiter abschließend.