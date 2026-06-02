Brücke Ehner-Fahrnau: Die Bauarbeiten sind kurz vor dem Abschluss

1 Die neue Wiesebrücke Ehner-Fahrnau ist fast fertig. Foto: Anja Bertsc Die Fertigstellung der Brücke Ehner-Fahrnau befindet sich in der Schlussphase. Der Einbau des Asphaltbelags ist für die kommende Woche vorgesehen.







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Der Einbau des Asphaltbelags ist für die kommende Woche vorgesehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist noch eine technische Abnahme erforderlich, schreibt die Stadt Schopfheim in einer Mitteilung. Erst nach erfolgreicher Abnahme kann die neue Brücke von der Stadt für den Verkehr freigegeben werden. Der Termin für die Abnahme steht derzeit noch nicht fest.