Bruderhausdiakonie in Fluorn: So gestaltet Jonas Auber Plakate

Ein spastisch gelähmter Bewohner der Einrichtung in Fluorn-Winzeln hat die Mediengestaltung für sich entdeckt. Weshalb diese Arbeit auch seinen Zustand verbessert.

Jonas Auber wohnt im Haus 11 der Bruderhausdiakonie in Fluorn. Trotz seiner Beeinträchtigungen, so ist er auf einen Hightech-Rollstuhl angewiesen, hat er sich erstaunliche Fähigkeiten erarbeitet: Er gestaltet unter anderem Plakate für die unterschiedlichsten Veranstaltungen, Einladungs- und Geburtstagskarten sowie Gottesdienst-Ankündigungen am Computer, er spielt in einer inklusiven Band und hat auch auf der Theaterbühne schon eindrucksvolle Auftritte gemeistert. Und Jonas ist sichtlich glücklich, dass er inzwischen in der Mediengestaltung am Computer sein Lieblingshobby gefunden hat. Er arbeitet zudem täglich im Mediaoffice der Bruderhausdiakonie im Kapuziner in Rottweil.

Jessica Dorjee-Rogler, mitverantwortlich für den Erlebnishof Pochenmühle der Bruderhausdiakonie in Fluorn, trainiert fleißig mit Jonas, damit er stetig Fortschritte in seinen Fertigkeiten macht. Wer mitbekommt, wie Dorjee-Rogler und Jonas vertraut miteinander kommunizieren, mit welcher Freude und Empathie sie auf die Wünsche ihres Klienten eingeht, ihn in seinem Bemühen, immer besser zu werden, unterstützt, der kann ermessen, wie segensreich sich die Tätigkeit der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bruderhausdiakonie für ihre behinderten Klienten auswirkt.

Technischer Fortschritt hilft

Zusammen mit Jonas erklärt Jessica Dorjee-Rogler, wie sie durch das Ausprobieren verschiedener digitaler, auch durch KI unterstützter Gestaltungsprogramme schließlich die beiden Programme ausgesucht haben, mit denen Jonas am besten zurechtkommt. „Jonas steuert die Programme über seine Brille sowie über den ‚Talker‘, mit dem er sich ja auch unterhalten kann.“ Kurz vor Weihnachten hätten sie damit begonnen.

„In seiner freien Zeit trainiert Jonas, um besser und schneller zu werden. Das macht ihm unheimlich viel Spaß“, betont Dorjee-Rogler. Für Jonas, aber auch für andere Klienten mit einem erheblichen Handicap erweise sich der technische Fortschritt als Segen. Dank KI könnten sie Grammatik und Rechtschreibung üben.

„So viel Leben wie nur möglich“

Jonas finde vor allem im Gestalten seine Erfüllung. Mit einem anderen Klienten bereite man gerade eine Kochshow vor. „Wir sehen es als Hauptaufgabe an, den behinderten Menschen so viel Leben wie nur möglich zu ermöglichen. Deren Wünsche stehen bei uns ganz weit oben“, unterstreicht Dorjee-Rogler. „Jonas zieht aus der Erfüllung seiner Wünsche die Motivation dafür, stetig zu trainieren. Für uns Mitarbeiter bringt es einen zusätzlichen Motivationsschub, wenn wir merken, dass unsere Klienten stolz und zufrieden sind.“ Nicht zu unterschätzen sei der gesundheitliche Aspekt. „Wenn Jonas fröhlich ist, ist er auch in Bezug auf die Spastik und den Muskeltonus wesentlich entspannter“, stellt Dorjee-Rogler fest, und Jonas bekräftigt diese Aussage über seinen Talker mit einem kräftigen „Ja“.

Eltern trauten ihren Kindern mit Handicap oft kaum etwas zu, „und selbst wir Mitarbeiter sind immer wieder erstaunt darüber, was unsere Klienten alles können“. Vor kurzem hätten sie einen „Tag der offenen Küche“ angeboten. „Diejenigen, die mitgemacht haben, haben da ein wunderbares Essen gekocht. Da hat sich jeder um den anderen gekümmert. Anschließend haben sie noch aufgeräumt.“

Herzliche Einladung

Jonas hat nun das Plakat und die Flyer für die „Tafel der Begegnung“ am Sonntag, 12. Juli, mitgestaltet. Unter dem Motto „gemeinsam, offen, verbunden“ kommen an diesem Tag in der Bruderhausdiakonie (Poche) in Fluorn Menschen unterschiedlicher Kulturen, Geschichten und Lebenswege an einem Tisch zu einem Mittagessen in besonderer Atmosphäre zusammen.

Wer teilnehmen und unter dem Motto „Vielfalt schmeckt – hier is(s)t die Welt zusammen“ eine Kleinigkeit für das Buffet mitbringen möchte, kann sich bis zum 24. Juni unter der E-Mail-Adresse Jessica.Rogler@bruderhausdiakonie.de anmelden.