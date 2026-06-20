Bruderhausdiakonie in Fluorn: So gestaltet Jonas Auber Plakate

Ein spastisch gelähmter Bewohner der Einrichtung in Fluorn-Winzeln hat die Mediengestaltung für sich entdeckt. Weshalb diese Arbeit auch seinen Zustand verbessert.
Jonas Auber wohnt im Haus 11 der Bruderhausdiakonie in Fluorn. Trotz seiner Beeinträchtigungen, so ist er auf einen Hightech-Rollstuhl angewiesen, hat er sich erstaunliche Fähigkeiten erarbeitet: Er gestaltet unter anderem Plakate für die unterschiedlichsten Veranstaltungen, Einladungs- und Geburtstagskarten sowie Gottesdienst-Ankündigungen am Computer, er spielt in einer inklusiven Band und hat auch auf der Theaterbühne schon eindrucksvolle Auftritte gemeistert. Und Jonas ist sichtlich glücklich, dass er inzwischen in der Mediengestaltung am Computer sein Lieblingshobby gefunden hat. Er arbeitet zudem täglich im Mediaoffice der Bruderhausdiakonie im Kapuziner in Rottweil.