Broschüre für Schopfheim: Information und Service auf einen Blick

Die Stadt Schopfheim stellt eine neue Stadtinformationsbroschüre vor.
Was macht das Leben in Schopfheim aus? Wo finde ich die richtigen Ansprechpartner? Welche Freizeit-, Bildungs- oder Gesundheitsangebote gibt es in der Stadt? Antworten auf all diese Fragen bietet die neu erschienene Stadtinformationsbroschüre von Schopfheim in ihrer 19. Auflage. Übersichtlich gestaltet, inhaltlich aktuell und mit zahlreichen hilfreichen Tipps unterstützt sie Bürger im Alltag, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.