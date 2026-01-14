Broschüre für Schopfheim: Information und Service auf einen Blick

Was macht das Leben in Schopfheim aus? Wo finde ich die richtigen Ansprechpartner? Welche Freizeit-, Bildungs- oder Gesundheitsangebote gibt es in der Stadt? Antworten auf all diese Fragen bietet die neu erschienene Stadtinformationsbroschüre von Schopfheim in ihrer 19. Auflage. Übersichtlich gestaltet, inhaltlich aktuell und mit zahlreichen hilfreichen Tipps unterstützt sie Bürger im Alltag, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Überblick über wichtige städtische Einrichtungen Auf mehr als 60 Seiten präsentiert die Broschüre in seiner ganzen Vielfalt. Sie gibt einen kompakten Überblick über wichtige städtische Einrichtungen und Angebote – vom Rathaus über Vereine, Kindergärten und Schulen bis hin zu Pflege-, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Ergänzt wird dies durch informative Beiträge zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Bildung, Umwelt, regionale Wirtschaft. Zahlreiche Kontakte und Hinweise erleichtern den Zugang zu den jeweiligen Angeboten.

Die Broschüre richtet sich an alle Generationen: Neubürger finden darin eine wertvolle Orientierungshilfe, Familien und Berufstätige praktische Informationen für den Alltag sowie Senioren wichtige Hinweise zu Beratung, Unterstützung und Angeboten vor Ort. Auch lokale Unternehmen und Organisationen stellen sich vor und unterstreichen damit den Zusammenhalt in Schopfheim.

Neues Verteilkonzept

Neu ist in diesem Jahr das Verteilkonzept: Jeder Haushalt erhält in den kommenden zwei Wochen eine Postkarte, die darüber informiert, dass die Broschüre ab dem 14. Januar kostenlos im Rathaus im Stadtbüro abgeholt werden kann. Zusätzlich ermöglicht ein QR-Code den direkten Zugriff auf die digitale Version.

Mit der neuen Stadtinformationsbroschüre bietet die Stadt Schopfheim einen modernen, informativen und serviceorientierten Wegweiser für alle, die hier leben oder neu ankommen.

Die Broschüre ist bereits online verfügbar und kann als interaktives Flipping-Book abgerufen werden. Ergänzend dazu steht ein Hörbeitrag zur Verfügung. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Schopfheim unter www.schopfheim.de