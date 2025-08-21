Brombach-Ost: Lörracher Gewerbegebiet sucht Gewerbe

Nach dem Rückzieher von Faller Packaging wurde ein Groß-Projekt im Lörracher Gewerbegebiet Brombach Ost gestoppt. Was passiert nun mit der Fläche?

Faller Packaging – ein Spezialist für Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte – bleibt in Schopfheim. Dies bestätigte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Die Analyse und Anpassung der Standortplanung hat offenbar ergeben, dass das neue Werk in Brombach schlicht nicht benötigt wird, die Kapazitäten in der Markgrafenstadt reichen aus.

Immerhin knapp 12 000 Quadratmeter Fläche hat Faller im neuen Gewerbegebiet erworben. Diese sollen nun wieder verkauft werden – aber wann und an wen? In der Regel haben Kommunen gern die Hand auf der Vermarktung solcher Flächen auf städtischem Grund. Indes äußerte sich Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic zwar grundsätzlich zur Sache, doch positionierte sie sich nicht konkret hinsichtlich etwaiger Kaufabsichten der Kommune: „Die Stadt steht mit dem Unternehmen im Austausch, um das weitere Vorgehen zu besprechen, in welches auch der Gemeinderat eng eingebunden wird. Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen mit dem Gewerbegebiet Brombach Ost attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen und den Wirtschaftsstandort Lörrach weiter ausbauen.“

Kurfeß: „Die finanzielle Situation spricht für sich“

Margarete Kurfeß, Fraktionsvorsitzende der Grünen, zeigte sich mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt eher skeptisch: Sie würde es begrüßen, wenn die Verwaltung die Vermarktung dieser großen Fläche selbst steuern könnte. Indes sehe sie derzeit wenig Spielraum für solch eine Kraftanstrengung. Richtig sei, dass der Gemeinderat dabei mitreden könne – andererseits, so Kurfeß: „Die finanzielle Situation der Stadt spricht für sich.“

Auch die Fraktionsvorsitzende der CDU, Ulrike Krämer, sagte: „Wir müssen schauen, ob sich die Stadt diesen Kauf leisten kann.“ Perspektivisch sei es für Lörrach wichtig, dass das Areal an einen Gewerbebetrieb verkauft werde, „der ins Gebiet passt“, sagte Krämer.

Lindemer: Faller sollte das Areal vermarkten

Pointiert äußerte sich Matthias Lindemer (Freie Wähler): „Ich hätte Faller gern in Lörrach gesehen, nicht nur wegen der Gewerbesteuereinnahmen, die uns nun fehlen werden.“ Seines Wissens verfüge die Stadt über ein Vorkaufsrecht, indes stehe sie finanziell unter Druck, deshalb sei abzuwarten, ob ein Grundstückserwerb möglich ist. Unabhängig davon vertritt der Fraktionsvorsitzende die Auffassung, dass eine Vermarktung des Geländes durch das Unternehmen schneller zum Ziel führen würde. Bedenken mit Blick auf die Auswahl potenzieller Käufer habe er nicht – auf der Grundlage des Bebauungsplans werde angesiedelt, was vorgesehen ist: Gewerbebetriebe. Lindemer: „Möglicherweise wäre ein Grundstücksverkauf durch Faller die bessere Entscheidung. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Stadt die besseren Entschlüsse treffen würde.“

Cyperrek: Arbeitsplätze berücksichtigen

Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Christiane Cyperrek, hat ihre Zweifel, ob die Stadt das Gelände zurückkaufen kann.

Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Areals seien die Bebauungsplan-Vorgaben das eine – das Gewerbeflächenkonzept der Stadt das andere: Letzteres beinhalte mehr als das vom B-Plan vorgegebene Gerüst – etwa bestimmte ökologische Facetten oder Vorstellungen vom Verhältnis des Flächenverbrauchs zur Anzahl der zu schaffenden Arbeitsplätze, betonte sie. Cyperrek geht davon aus, dass diese Aspekte nun bei einem Verkauf des Grundstücks durch die Firma Faller nicht mehr im selben Maße berücksichtigt werden müssen.

Gleichwohl hoffe sie auf ein gutes, zielführendes Miteinander von Stadt und Unternehmen – und darauf, dass sich auf dem bisherigen Faller-Areal „ein Gewerbebetrieb mit Zukunft ansiedeln wird.“