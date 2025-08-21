Brombach-Ost: Lörracher Gewerbegebiet sucht Gewerbe

Nach dem Rückzieher von Faller Packaging wurde ein Groß-Projekt im Lörracher Gewerbegebiet Brombach Ost gestoppt. Was passiert nun mit der Fläche?
Faller Packaging – ein Spezialist für Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte – bleibt in Schopfheim. Dies bestätigte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Die Analyse und Anpassung der Standortplanung hat offenbar ergeben, dass das neue Werk in Brombach schlicht nicht benötigt wird, die Kapazitäten in der Markgrafenstadt reichen aus.