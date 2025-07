Das Brigachtaler Dorffest steht in den Startlöchern und, wie schon von allen Fans erwartet, wird es wieder Attraktionen und spannende Wettkämpfe geben.

Speed Carving mit der Kettensäge wird eine der Attraktionen sein. Am Samstag und Sonntag werden Könner an der Kettensäge in atemberaubendem Tempo Skulpturen schaffen. Eine Jury wird diese bewerten. Die Skulpturen können von begeisterten Zuschauern zu günstigen Preisen ersteigert werden.

Hier geht es um Geschicklichkeit, aber bei Dennis, dem „stärksten Mann Deutschlands“, geht es um Kraft. Er will einen 40-Tonner-Truck ein Stück ziehen, allein mit seiner Muskelkraft. Und das probiert er gleich zweimal – am Samstag und am Sonntag.

Keine andere als Christa Hettich, Seniorchefin der Spedition Hettich, die am Kirnacher Bahnhöfle stationiert ist, wird ihm den 40-Tonner-Truck höchstpersönlich bringen. In der Bahnhofstraße, unweit des Festplatzes, wird sie Dennis den Truck liefern und mit vielen Dorffest-Besuchern zuschauen, wie sich der „stärkste Mann Deutschlands“ schlägt.

Mit Brigachtal verbunden

Christa Hettich und ihre Familie wohnten ursprünglich in Brigachtal, inzwischen leben sie seit zehn Jahren in Unterkirnach. Christa Hettich singt noch im Gesangverein Brigachtal, in dem auch Thomas Huber, einer der drei Organisatoren des Dorffestes, singt. „Wir saßen zusammen und ich fragte sie, ob sie mit einem ihrer großen Trucks zum Dorffest kommen könne und diesen für den stärksten Mann Deutschlands parat stellen könne“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Christa Hettich habe Ja gesagt und seitdem laufen die Wetten im Gesangverein heiß, so Huber.

Christa Hettich berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, wie sie zum Führerschein für einen so großen Lkw kam. In Brigachtal hatte die Familie eine kleine Landwirtschaft von den Eltern, bis sich ihr Mann 1986 selbstständig machte – vom selbstfahrenden Unternehmer zur Spedition. „Ich machte den Lkw-Führerschein, Traktor-Erfahrung hatte ich schon, fuhr aber vier Jahre noch nicht, da ich vier kleine Kinder hatte“, erklärt sie.

Firma an Sohn übergeben

Nach vier Jahren sei sie zusammen mit ihrem Bruder im 40-Tonner nach Offenburg gefahren – morgens hin, abends zurück, fährt sie fort. Nach und nach kamen immer mehr Lastwagen dazu. Im Jahr 2000 wurde das heutige Betriebsgebäude am Kirnacher Bahnhof bezogen. Heute besitzt die Firma Hettich Transporte GmbH zwölf 40-Tonner und drei kleinere Transporter. Früher sei Christa Hettich oft etwas bestaunt worden und es hieß, wo denn der Fahrer sei, lacht sie.

Das Transportunternehmen wurde inzwischen an den Sohn übergeben, Christa und Berthold Hettich leben in Unterkirnach und genießen den Unruhestand: „Ich fahre immer noch, wenn Not am Mann/Frau ist“, schmunzelt Christa Hettich, die kürzlich mit ihrem Berthold in der St. Martinskirche in Brigachtal Goldene Hochzeit gefeiert hat. Dabei standen auch einige 40-Tonner Spalier.

Das Brigachtaler Dorffest wird am Samstag, 26. Juli, um 16 Uhr eröffnet. Anschließend erwartet die Besucher drei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm. Am Sonntag, 27. Juli, beginnt das Fest um 11 Uhr. Der Montag, 28. Juli, steht ganz im Zeichen der Familie und beginnt um 15 Uhr. Der „stärkste Mann Deutschlands“ wird beim Dorffest gleich zweimal auftreten – am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr.