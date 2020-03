Brigachtal Coronavirus: Landarzt verlegt Wartezimmer vor die Haustür

"Auch uns wurde vor knapp zwei Wochen von der kassenärztlichen Vereinigung empfohlen, den Abstand einzuhalten. Auch im Wartezimmer darf nur ein Patient sitzen", erklärt er im Telefongespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Einfach mal auf gut Glück in die Praxis zu kommen, sei nicht mehr möglich, Patienten müssten sich telefonisch anmelden und genau sagen, was ihnen fehlt, berichtet der Mediziner. Der automatische Türöffner sei ausgeschaltet, die Patienten müssten an die Tür oder am Fenster klopfen, dann öffne ihnen die Helferin, so Bennetz. Es werde immer nur ein Patient hereingelassen, auf dem Boden sei eine Markierung, die nicht übertreten werden dürfe. Jetzt werde noch eine Plexiglaswand aufgestellt, sodass sowohl der Patient als auch die Helferin geschützt sei. Die Ärzte und auch die Helferinnen würden Mundschutz und Handschuhe tragen. Man habe viele Grippe-Patienten, so der Arzt.

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region