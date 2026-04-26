Brennereien in Oberkirch: So wurde der Schwarzwald bekannt für sein Kirschwasser

Seit 1726 dürfen die Menschen in Oberkirch ihr Obst legal zu Schnaps destillieren. Heute hat die Stadt mit 800 Brennrechten die meisten in ganz Deutschland.
Neben Bollenhüten und Nadelbäumen ist die Region rund um den Schwarzwald auch weltbekannt für ihr Kirschwasser – nicht zuletzt, weil die allseits beliebte Schwarzwälder Kirschtorte nicht ohne die Spirituose auskommt. Vor 300 Jahren erteilte der Straßburger Fürstbischof Armand Gaston de Rohan den Bauern im Renchtal das Recht, Schnaps zu brennen. Schon damals war die Region ein wichtiges Gebiet für den Obstanbau, was eine der Voraussetzungen für die Brenntradition darstellt. Um das überzählige Obst nämlich haltbar zu machen, konnten die Menschen es ab 1726 destillieren und legal zu Schnaps verarbeiten – allerdings wurden schon damals Steuern darauf fällig. Nichtsdestotrotz war der Verkauf von Edelbränden für die Landwirte eine willkommene Nebeneinkunft und fand schon bald Tradition in der Region – bis heute gilt Oberkirch als Deutschlands „Brennerhauptstadt“.