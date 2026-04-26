Brennereien in Oberkirch: So wurde der Schwarzwald bekannt für sein Kirschwasser

Seit 1726 dürfen die Menschen in Oberkirch ihr Obst legal zu Schnaps destillieren. Heute hat die Stadt mit 800 Brennrechten die meisten in ganz Deutschland.

Neben Bollenhüten und Nadelbäumen ist die Region rund um den Schwarzwald auch weltbekannt für ihr Kirschwasser – nicht zuletzt, weil die allseits beliebte Schwarzwälder Kirschtorte nicht ohne die Spirituose auskommt. Vor 300 Jahren erteilte der Straßburger Fürstbischof Armand Gaston de Rohan den Bauern im Renchtal das Recht, Schnaps zu brennen. Schon damals war die Region ein wichtiges Gebiet für den Obstanbau, was eine der Voraussetzungen für die Brenntradition darstellt. Um das überzählige Obst nämlich haltbar zu machen, konnten die Menschen es ab 1726 destillieren und legal zu Schnaps verarbeiten – allerdings wurden schon damals Steuern darauf fällig. Nichtsdestotrotz war der Verkauf von Edelbränden für die Landwirte eine willkommene Nebeneinkunft und fand schon bald Tradition in der Region – bis heute gilt Oberkirch als Deutschlands „Brennerhauptstadt“.

Einer von ihnen ist Joachim Neumayer, Geschäftsführer der Brennerei Fies. Seit mehr als 60 Jahren destilliert seine Familie Obstbrände und Liköre in Oberkirch, inzwischen an zwei Standorten. In der Brennerei riecht es nach den verschiedensten Obstsorten und Alkohol, riesige Fässer und Tongefäße stehen im Raum, an einer der Wände thront ein Bild des damaligen Bischofs von Straßburg – in der Brennerei erinnert man sich gern an die Ursprünge der Tradition.

13,03 Euro Steuern für jeden Liter Alkohol

„Wir destillieren noch nach konservativer Methode“, erklärt Neumayer im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus der Maische wird in einigen Stunden ein Rohdestillat gemacht und im zweiten Schritt gereinigt. „Nur das Beste davon fließt dann hier über die amtlichen Messuhren – an denen bemisst der Zoll die Steuern.“ Jeder Liter Alkohol wird in Deutschland mit 13,03 Euro besteuert. In den Produktionsräumen rauscht, surrt und klappert es, durch die Glasfronten der Maschinen kann man die dampfende Flüssigkeit beobachten.

Obwohl Neumayer und seine die verschiedensten Obstsorten für seine Destillate nutzen, bleibt die Kirsche doch im doppelten Sinne ihr Dauerbrenner. „Alle Kirschen, die für Schwarzwälder Kirschwasser verwendet werden, müssen auch tatsächlich von hier kommen“, erklärt Neumayer. Außerdem müsse der Schnaps am Ende unbedingt 40 Prozent Alkohol enthalten. Für acht Liter reinen Alkohol braucht Neumayer etwa 100 Kilogramm Kirschen. Zur Unterstützung sucht er dringend Auszubildende: „Destillateurmeister in ein Handwerksberuf, der immer seltener wird. Nur in Dortmund kann man das noch machen.“

Anlagen wurden bereits in 51 Länder zu verkauft

Zum 300-jährigen Bestehen des Brennrechts in Oberkirch hat Fies sich mit zahlreichen anderen Unternehmen zusammengetan und ein besonderes Heimat-Kirschwasser entwickelt, dass bei den diesjährigen Heimattagen Baden-Württemberg präsentiert wird. „Dafür haben uns alle ihre besten Kirschen geliefert“, freut sich Neumayer, der sich um das Abfüllen und Etikett der Flaschen kümmert.

Um die Kirschen zu Kirschwasser zu verarbeiten, braucht es Destillationsanlagen. Sebastian Müller ist bei „Müller Brennereianlagen“ in vierter Generation tätig, gemeinsam mit seinem Vater und Geschwistern hat er bereits in 51 verschiedene Länder verkauft. Vom ersten Hammerschlag bis eine fertige Anlage den Hof verlässt, dauert es im Schnitt etwa 1,5 Monate. „Die Maschinen werden immer komplexer, es kommen Automatisierungen dazu“, erklärt Müller.

Er selbst hat BWL studiert und kümmert sich um den Vertrieb, der eine Bruder ist Kupferschmied, der andere Ingenieur. „Wir funktionieren als Team richtig gut zusammen.“ Auf mehreren Stockwerken stapeln sich in den Hallen des Unternehmens Metallteile, Werkzeuge, fertige und halbfertige Anlagen, jede von ihnen ist ein Einzelstück.

Sebastian Müller stellt in vierter Generation Brennereianlagen her. Foto: Dahms

Die kleinste Anlage fasst etwa 100 Liter, die größte 2000. Das Unternehmen hat inzwischen auch Anfragen für 5000 Liter Fassvermögen, so Müller. Preislich starten die Geräte bei rund 30.000 Euro und können bis zu einer halben Million kosten. „So ein Ding hält dann etwa 30 Jahre, wir sagen hier im Schwarzwald, dass jede Generation auf einem Hof eine neue Brennereianlage kauft“, berichtet Müller.

Durch die Säure in der Maische würde das Kupfer in den Geräten angegriffen und so irgendwann durchrosten. Früher stellte das Unternehmen vor allem Anlagen her, die mit Holz geheizt wurden – „das war im Schwarzwald einfach immer verfügbar.“ Inzwischen wünschen sich viele Kunden auch elektrisch betriebene Geräte.

Die Brennereianlagen funktionieren nicht bloß für Obstbrände, auch Gin,Whisky oder Korn können damit hergestellt werden. Familie Müller und ihr Team stellen sie in Handarbeit her – beim Besuch unserer Redaktion ist einer der Auszubildenden gerade dabei, eine große Kupferplatte zur typisch runden Form für einen Kessel zu schlagen. Im Hof des Unternehmens findet sich der „Friedhof“, wie Müller ihn nennt – dutzende Anlagen aus den vergangenen Jahrzehnten stehen dort dicht an dicht. „Die Zeiten ändern sich, das sieht man auch optisch an den Maschinen. Brennen ist aber hier in der Region immer noch ein großes Thema.“

Pressereise

Die Autorin nahm an einer dreitätigen Pressereise teil, die unter dem Motto „Genuss mit Geschichte – 300 Jahre Brennrecht im Schwarzwald“ von der Firma Tourismus Marketing Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Firma Renchtal Tourismus veranstaltet wurde. Die beiden Unternehmen trugen die Kosten für die Reise.