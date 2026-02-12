Breitbandausbau Kreis Rottweil: Bei Glasfaser auf der Zielgeraden – das ist jetzt geplant

Flächendeckend Glasfaser: Dieses Ziel verfolgt der Kreis Rottweil schon seit 2015. Wie nah er diesem Ziel ist, welche Orte jetzt dran sind und was beim Ausbau blockiert.
Jetzt geht es den nächsten „Grauen Flecken“ im Kreis Rottweil an den Kragen. Und das Folgeprojekt steht bereits in den Startlöchern. Fünf Glasfaserausbauprojekte mit einem zu finanzierenden Volumen von rund 178 Millionen Euro wird der Kreis Rottweil dann mithilfe von Fördergeldern von Land und Bund innerhalb von zehn Jahren auf den Weg gebracht haben. Im Kreistag gab es alles Wissenswerte dazu, wer wann zum Zug kommt – und welche Summen dafür aufgebracht werden müssen.