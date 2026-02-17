Breitband im Kernort Schömberg: Jetzt wollen zwei Unternehmen Glasfaserleitungen verlegen

Die Deutsche GigaNetz GmbH will Glasfaserleitungen im Kernort Schömberg und in Langenbrand und Schwarzenberg verlegen. Jetzt tritt für den Kernort ein zweiter Anbieter auf den Plan.
Bereits 2023 hatte die Gemeinde Schömberg mit der Deutschen GigaNetz GmbH (DGN) einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Die DGN will Glasfaserleitungen in der Gemeinde Schömberg verlegen. Sie möchte den Kernort Schömberg sowie die beiden Teilorte Schwarzenberg und Langenbrand ans Glasfasernetz anschließen. Die neue Datenautobahn soll 48 Kilometer lang sein.