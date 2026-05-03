Brauchtum in Lörrach: Der Tumringer Maibaum ist 14 Meter hoch

Das Stellen am Güggelbrunnen in Tumringen wurde zu einem kleinen Fest.
Um 17.51 Uhr brandet auf dem Tumringer Dorfplatz am Güggelbrunnen Applaus auf. Hinter rotweißem Absperrband auf Abstand gehalten, zollen die vielen Schaulustigen den zwölf Männern Respekt, die gerade den Maibaum aufgerichtet haben. Um ihn im Bodenloch zu fixieren, schlägt Michael Hugenschmidt mit dem Vorschlaghammer noch große Holzkeile ein. Dem Löschzugführer der Tumringer Feuerwehr assistiert Hansi Gempp vom Turnverein (TV) Tumringen.