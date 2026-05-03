Brauchtum in Lörrach: Der Tumringer Maibaum ist 14 Meter hoch

Um 17.51 Uhr brandet auf dem Tumringer Dorfplatz am Güggelbrunnen Applaus auf. Hinter rotweißem Absperrband auf Abstand gehalten, zollen die vielen Schaulustigen den zwölf Männern Respekt, die gerade den Maibaum aufgerichtet haben. Um ihn im Bodenloch zu fixieren, schlägt Michael Hugenschmidt mit dem Vorschlaghammer noch große Holzkeile ein. Dem Löschzugführer der Tumringer Feuerwehr assistiert Hansi Gempp vom Turnverein (TV) Tumringen.

Unterstützt von Angehörigen des TV und der Feuerwehr hat er den 14 Meter langen Nadelbaum mit seinem Traktor vom Hauinger Wald nach Tumringen gefahren. Nach insgesamt einer halben Stunde Arbeit vor Ort ist das prächtige Exemplar jetzt stabilisiert. Rote und gelbe Bänder wehen am Wipfel und am großen Kranz in der Baummitte, den die Frauen des Gesangvereins Tumringen gebunden haben.

Mit im Boot der in der Interessengemeinschaft (IG) Tumringer Vereine kooperierenden Organisatoren und Helfer sind außerdem der FV Tumringen und die Güggel-Clique, der Peter Böhringer angehört. Er hat einmal mehr seine Garage für die Bewirtung der Gäste geöffnet, die jetzt Schlange stehen. „Die Leute schaffen und reden miteinander, das ist das Ziel“, so Böhringer. Damit Tumringen „kein Schlafdorf wird“, müsse man das Quartiersleben pflegen. Und das kommt bei den Besuchern an diesem Abend gut an.

Ein eingefleischter Fan ist die ursprünglich aus dem nordfranzösischen Arras stammende Anne Dessenne, die dem Spektakel in Markgräfler Tracht beiwohnt. Für sie sind das Maibaumstellen und der tags darauf am selben Ort stattfindende Maihock „die zwei schönsten Tumringer Tage“. Großen Anteil an der Organisation hat Uli Denzer vom Gesangverein, der die Veranstaltung bei der Stadt angemeldet und damit die Gesamtverantwortung übernommen hat.

Hansi Gempp, der seit rund 50 Jahren mit von der Partie ist, hofft, dass auch künftig jemand die Organisation schultert und es die schöne Tradition noch lange gibt. Denn „das ist wichtig für die Dorfgemeinschaft“.