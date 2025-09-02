Brandstiftung statt Defekt: Feuer wurde gelegt

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Adler Ein technischer Defekt wurde ausgeschlossen.







Entgegen erster Meldungen kann nach eingehender Untersuchung der Kriminaltechnik beim Brand des in der Metzgergrube stationierten Grünen Klassenzimmers des Trinationalen Umweltzentrums (TRUZ) ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Als Folge ermittle die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Brandstiftung. Die Stadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Polizei bestätigte diese Information am Nachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung.