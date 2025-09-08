Brandserie: Wieder brennt ein Glascontainer in Ebingen
Wieder brannte am Sonntagnachmittag ein Glascontainer in der Ebinger Kientenstraße. Foto: Jannik Nölke

Einmal mehr musste die Feuerwehr zu einem brennenden Glascontainer ausrücken. Seit April fast alle zwei Wochen.

Einmal mehr rückte die Feuerwehr am Sonntag gegen 15.45 Uhr zu einem brennenden Glascontainer in der Kientenstraße aus. Einer der Container qualmte stark, Passanten hatten bereits mit zwei Feuerlöschern von einer angrenzenden Tankstelle erste Löschversuche gestartet. Die Feuerwehr verwendete den festverbauten Schnellangriffs-Schlauch des Hilfeleistungslöschfahrzeuges um den Container zu fluten. Wenige Minuten nach Eintreffen konnte Entwarnung gegeben werden. Die danebenstehenden Container wurden mit einer Wärmebildkamera ebenfalls kontrolliert – ohne ein weiteres Feuer zu finden.

 

Immer wieder brennen Container

Bei der Nachschau im Container wird laut ersten Informationen vor Ort brennbares Material gefunden, das nicht in den Container gehört und sich in der Regel auch nicht selbst entzündet.

Seit April brannten immer wieder Glascontainer in der Kientenstraße. Bisher gegenüber des Kaufland-Marktes, nun direkt neben dem Discounter „Action“. Ob es sich möglicherweise um den selben Täter handelt? Dazu möchte ein Sprecher der Polizei bislang noch keine Vermutungen anstellen. Es müsse geprüft werden, ob der Tathergang immer derselbe sei und es bestimmte Merkmale für einen Wiederholungstäter gebe.

Polizei ermittelt

Auffällig: Die Container brannten immer am Samstag- oder Sonntagnachmittag. Auch ein Müllcontainer eines Supermarktes musste bereits dran glauben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

 