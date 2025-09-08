Brandserie: Wieder brennt ein Glascontainer in Ebingen

1 Wieder brannte am Sonntagnachmittag ein Glascontainer in der Ebinger Kientenstraße. Foto: Jannik Nölke Einmal mehr musste die Feuerwehr zu einem brennenden Glascontainer ausrücken. Seit April fast alle zwei Wochen.







Einmal mehr rückte die Feuerwehr am Sonntag gegen 15.45 Uhr zu einem brennenden Glascontainer in der Kientenstraße aus. Einer der Container qualmte stark, Passanten hatten bereits mit zwei Feuerlöschern von einer angrenzenden Tankstelle erste Löschversuche gestartet. Die Feuerwehr verwendete den festverbauten Schnellangriffs-Schlauch des Hilfeleistungslöschfahrzeuges um den Container zu fluten. Wenige Minuten nach Eintreffen konnte Entwarnung gegeben werden. Die danebenstehenden Container wurden mit einer Wärmebildkamera ebenfalls kontrolliert – ohne ein weiteres Feuer zu finden.