Brandgefahr in VS

1 Akkus werden im Landkreis in diesen grünen Sammelbehältern entsorgt. Foto: Remondis

Immer wieder kommt es bundesweit zu Bränden aufgrund der falschen Entsorgung von Akkus.









Link kopiert



Der Brand bei Remondis in Schwenningen am 27. März ist wahrscheinlich auf lithiumhaltige Batterien zurückzuführen, die auf dem Recyclingzentrum nicht ordnungsgemäß in ein dafür vorgesehenes Behältnis entsorgt wurden, sondern zusammen mit dem Altgerät im Elektro-Schrott gelandet sind, erläutert die Kreisverwaltung.