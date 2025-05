Der Brand einer Meßstetter Vereinshütte hat am Samstagmorgen rund 100 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Brandursache ist noch unklar.

Ersten Angaben zufolge wurde die Feuerwehr kurz nach 5 Uhr zum Brand an einer Vereinshütte in der Meßstetter Geißbühlstraße gerufen. Gebrannt hat eine Vereinshütte nahe der still gelegten Kaserne.

Flammen schlugen aus dem Gebäude und waren von weitem sichtbar.

Über die Ursache des Feuers konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden.

