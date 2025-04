Brand in Benzingen: Eine Person muss mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

1 Zu einem Brand rückte die Feuerwehr in Benzingen aus. Foto:

Ein brennendes Auto hat die Feuerwehr in Benzingen auf den Plan gerufen. Zunächst nahm man einen Kellerbrand an.









Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen in den Winterlinger Ortsteil Benzingen gerufen. Gemeldet war Rauch aus dem Keller eines Wohnhauses in der Enzianstraße. Eine Bewohnerin eines Hauses in der Enzianstraße hatte kurz vor 0.15 Uhr Rauch im Keller des Gebäudes entdeckt und den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich laut Einsatzleiter Michael Rieber heraus, dass ein Auto in der Garage des Hauses zu brennen begonnen hatte. Grund dürfte wohl ein technischer Defekt im Motorraum des Wagens gewesen sein.