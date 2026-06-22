Brand bei Fröhnd: Balkenmäher stürzt um und setzt Gras in Brand

Die Feuerwehren aus Schönau und Fröhnd waren mit fünf Fahrzeugen und 33 Wehrleuten im Einsatz.

Ein Balkenmäher ist bei Fröhnd am Hang umkippt und in Brand geraten, heißt es in einer Polizeimeldung.

Mit seinem Balkenmäher mähte am Samstagabend, ein 30 Jahre alter Mann sein Feld in Fröhnd. Gegen 21.50 Uhr kippte die Mähmaschine aufgrund der starken Hangneigung um und kam etwa zehn Meter weiter unten zum Liegen.

Der heiße Motor entzündete daraufhin das darunter befindliche trockene Gras. Dabei wurde die Maschine stark beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehren aus Schönau und Fröhnd löschten den Brand und bargen im Anschluss die Mähmaschine.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an der Mähmaschine kann noch nicht beziffert werden.

Die Feuerwehren aus Schönau und Fröhnd waren insgesamt mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.