Brand auf der BAB 98 bei Lörrach: Rettungswagen fängt Feuer
Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Anja Bertsch

Ein Rettungswagen war am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesautobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden in Brand geraten.

Ein Rettungswagen war am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesautobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer, welches offensichtlich im Motorraum entstanden war, schnell löschen. Für die Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise beidseitig gesperrt werden, teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit.

 

Besatzung bleibt unverletzt

Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Patienten hatten sich nicht im Fahrzeug befunden.

Technischer Defekt als mögliche Brandursache

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

 