Brand auf der BAB 98 bei Lörrach: Rettungswagen fängt Feuer

Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: Anja Bertsch







Ein Rettungswagen war am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesautobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer, welches offensichtlich im Motorraum entstanden war, schnell löschen. Für die Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise beidseitig gesperrt werden, teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit.