Boxprofi auf EM-Kurs: Ardian Krasniqi –„Ich will den Titel auch für Rottweil holen“

Endspurt für Ardian Krasniqi: Der Rottweiler kämpft am 27. Juni um den EM-Titel. Wir sprechen mit ihm über seinen Alltag als Boxprofi, Gedanken und große Ziele.
Montag, 9 Uhr in Rottweil: Wenige Wochen vor dem wohl wichtigsten Kampf seiner Karriere treffen wir Ardian Krasniqi in seinem Trainingszentrum in der Au – zwischen Hantelbank und Boxring. Seit zehn Jahren trainiert er hier im ehemaligen „Aquamonte“. „Mir gefällt dieser industrielle Charme“, sagt er. „Das passt zum Kampfsport.“ Der 29-Jährige wirkt entspannt. Im Gespräch wird aber schnell klar, welche Tragweite der Kampf am 27. Juni hat.