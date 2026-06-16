Boxprofi auf EM-Kurs: Ardian Krasniqi –„Ich will den Titel auch für Rottweil holen“

Endspurt für Ardian Krasniqi: Der Rottweiler kämpft am 27. Juni um den EM-Titel. Wir sprechen mit ihm über seinen Alltag als Boxprofi, Gedanken und große Ziele.

Montag, 9 Uhr in Rottweil: Wenige Wochen vor dem wohl wichtigsten Kampf seiner Karriere treffen wir Ardian Krasniqi in seinem Trainingszentrum in der Au – zwischen Hantelbank und Boxring. Seit zehn Jahren trainiert er hier im ehemaligen „Aquamonte“. „Mir gefällt dieser industrielle Charme“, sagt er. „Das passt zum Kampfsport.“ Der 29-Jährige wirkt entspannt. Im Gespräch wird aber schnell klar, welche Tragweite der Kampf am 27. Juni hat.

„Die Stimmung ist schon anders als sonst. Schließlich geht es um alles“, sagt der Rottweiler, der vor 17 Jahren begonnen hat, auf Leistungsniveau zu boxen. Am 27. wird der Boxprofi – Neffe der Boxlegende Luan Krasniqi – beim „Showdown for Legacy IV“ in der MHP Arena Ludwigsburg nicht nur seinen „WBO Intercontinental“-Meistertitel verteidigen, sondern auch um den Europameistertitel im Halbschwergewicht kämpfen. „Für mich steht alles auf dem Spiel“, sagt der 29-Jährige.

Sein Gegner ist Vinko Zadro aus Kroatien, der wie Krasniqi alle zwölf Profikämpfe durch K.o. gewonnen und dafür nie mehr als fünf Runden benötigt hat. „Dieser Kampf wird länger gehen“, ist sich Ardian Krasniqi sicher.

18 Wochen Vorbereitungszeit

Seit Mitte Februar bereitet sich der Rottweiler auf den Kampf vor. „Ich habe fast schon mein Kampfgewicht“, sagt er. 79,3 Kilogramm gilt es zu erreichen. Fast zehn Kilogramm habe er dafür abnehmen müssen.

Nach sechs Wochen Trainingslager in der Pfalz stehen nun wöchentlich zehn bis elf Trainingseinheiten auf dem Plan. In den acht Wochen vor einem Kampf gilt außerdem ein strikter Ernährungsplan. Das bedeutet viel Verzicht. „Ich freue mich schon auf meine erste Cola nach dem Kampf“, sagt Krasniqi lachend.

Er kann auf ein starkes Team zählen

Das Team um Ardian Krasniqi besteht nicht nur aus seinem Haupttrainer Rustam Rahimov, selbst Bronzemedaillengewinner bei Olympia, und seinem Vater Agim Krasniqi, der ihn von klein auf begleitet, sondern unter anderem aus einem Athletiktrainer, einem Cutman, einem Ernährungsberater und einem Mental-Coach – umso wichtiger, seit Tausende Zuschauer Krasniqis Kämpfe verfolgen.

Talent, Disziplin und Marketing

„Vor dem Kampf gehe ich kurz in mich und lasse Revue passieren, was ich alles investiert habe, um hier zu stehen“, erzählt der 29-Jährige. Schon als Kind sei sein Traum gewesen, Profiboxer zu werden – inspiriert von seinem Onkel Luan, mit dem er täglich telefoniere. Zu sehen, was er nun schon erreicht habe, mache ihn stolz.

Um im Boxsport weiterzukommen, sei heutzutage leider mehr erforderlich als nur Talent und Disziplin, meint Ardian Krasniqi. Man müsse Sponsoren und TV-Sender von sich überzeugen, denn nur so ließen sich die Kämpfe und letztlich auch die Karriere finanzieren. Eine zentrale Rolle dabei spielen Klaus Müller und Ardians Bruder Arber Krasniqi – mit „Primetime Promotion“ sind sie Management und Boxevent-Planer zugleich.

Gesellschaftliche Events, Medienarbeit und das Kontakteknüpfen zählen also ebenfalls zu den Aufgaben als Boxprofi. Dabei sind aber auch schon besondere Freundschaften entstanden. So hat Ardian Krasniqi früher die Spiele des VfB Stuttgart im Stadion verfolgt, mittlerweile zählt Ex-VfB-Keeper Timo Hildebrand zu seinen Freunden. Überhaupt erfahre er aus dem Stuttgarter Raum, in dem seine Kämpfe für gewöhnlich stattfinden, große Unterstützung, sagt Krasniqi.

Große Unterstützung von den Fans

Eine besondere Verbundenheit spüre er auch in Rottweil. Viele Menschen stünden hinter ihm und begleiteten seinen Weg mit Begeisterung. Dafür sei er sehr dankbar. „In solchen Momenten wird mir bewusst, was ich geschafft habe. Das macht mich besonders stolz“. Denn er sei mit ganzem Herzen Rottweiler. „Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Das ist mein Zuhause und hat einen enormen emotionalen Wert für mich“, sagt er.

Was er sich wünschen würde, sei Unterstützung von städtischer Seite. Er finde es extrem schade, dass er auf die Einladungen zu seinen Kämpfen, die mittlerweile international übertragen werden, stets Absagen erhalten habe. Immerhin repräsentiere er Rottweil in aller Welt und sei stolz auf seine Heimat. Für ihn sei klar: „Ich will den Titel auch für Rottweil holen.“

Soziales Engagement ist ihm wichtig

Den Menschen, insbesondere in seiner Heimatstadt, etwas zurückzugeben sei ihm wichtig, betont Krasniqi, der sich auf unterschiedliche Weise sozial engagiert. Deshalb nehme er sich, auch in der Vorbereitung auf einen Kampf, Zeit, um Kindern und Jugendlichen aus allen Kulturen seinen Sport näherzubringen. Nicht nur werde Selbstverteidigung ein immer wichtigeres Thema, Boxen vermittle auch entscheidende Werte wie Disziplin und Ehrgeiz.

Diese Erfahrung habe er selbst gemacht. Er habe erst die Hauptschule besucht, später aber dann Fachabitur gemacht und Wirtschaftsinformatik studiert. Boxen, früher als brutaler Sport verschrien, sei mittlerweile glücklicherweise in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „Inzwischen gibt es auch kaum ein Fitnessstudio mehr, das keine Sandsäcke oder Ähnliches hat.“

Große Ziele und die Belohnung

Nach seiner Karriere als Profiboxer träumt Ardian Krasniqi übrigens davon, seine Erfahrungen weiter mit jungen Menschen teilen zu können: über eine eigene Boxschule. Doch das liegt noch einige Jahre in der Zukunft. Sollte er sich am 27. Juni den EM-Titel sichern können, liegt als Nächstes ein WM-Titel in greifbarer Nähe. Damit sich dieser Traum erfüllt, heißt es nun: trainieren, Kräfte mobilisieren und volle Konzentration.

Worauf er sich nach dem Kampf, aus dem er als Sieger hervorzugehen hofft, besonders freut? „Alle um mich herum glücklich zu sehen. Solche Momente genieße ich besonders.“ Und mit etwas gedanklichem Abstand dann auf seinen Urlaub: Nach dem Kampf geht es für Krasniqi nach Mallorca.

Info und Tickets zum „Showdown for Legacy IV“ gibt es unter primetimepromotion.de