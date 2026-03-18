Boxen: Ardian Krasniqi kämpft erstmals um die Europameisterschaft

Der Titelkampf steigt beim Boxsport-Highlight „Showdown for Legacy IV“ am 27. Juni in der MHPArena in Ludwigsburg.
Ardian Krasniqi, der amtierende Intercontinental Champion des Verbandes WBO, wird auch am 27. Juni in der MHPArena in Ludwigsburg wieder im Mittelpunkt des Abends stehen. Als Fünfter der WBO-Weltrangliste wird der Rottweiler vor heimischem Publikum erstmals nach dem Europameisterschaftstitel greifen. Der Gegner steht noch nicht final fest, die Verhandlungen sind aber weit fortgeschritten.