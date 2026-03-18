Boxen: Ardian Krasniqi kämpft erstmals um die Europameisterschaft

Ardian Krasniqi, der amtierende Intercontinental Champion des Verbandes WBO, wird auch am 27. Juni in der MHPArena in Ludwigsburg wieder im Mittelpunkt des Abends stehen. Als Fünfter der WBO-Weltrangliste wird der Rottweiler vor heimischem Publikum erstmals nach dem Europameisterschaftstitel greifen. Der Gegner steht noch nicht final fest, die Verhandlungen sind aber weit fortgeschritten.

Mehrere Titelkämpfe im Rahmenprogramm Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf weitere starke nationale und internationale Topkämpfer in Titelkämpfen freuen. Bujar Tahir wird einen Kampf um die Intercontinental-Meisterschaft bestreiten, Viktor Cakiqi kämpft um die Continental-Meisterschaft. Arian Ejupi trifft auf Allen Bauer und auch Michael Rigas wird an diesem Abend wieder in den Ring steigen. Ardian Krasniqi, Bujar Tahir und Viktor Cakiqi sind aktuell die Nummer-Eins-Boxer Deutschlands in ihren jeweiligen Gewichtsklassen.

„Maddy“ Mohrhardt steigt auch in den Ring

Ein weiterer Höhepunkt des Abends wird der Auftritt von Deutschlands attraktivster Boxerin Madleine „Maddy“ Mohrhardt sein. Die gebürtige Karlsruherin ist auf dem besten Weg, das Frauenboxen in Deutschland wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken.

Lokalmatadoren mischen ebenfalls mit

Mit den Lokalmatadoren Fatlum Dreshaj und Fidaim Brahimi steigen zwei weitere Publikumslieblinge aus der Region in den Ring und sorgen für zusätzliche emotionale Momente vor heimischer Kulisse. Auch der junge, aufstrebende Boxer Eris Bajra wird am 27. Juni wieder boxen. Er konnte das Publikum bereits bei den vergangenen Veranstaltungen mit spektakulären Kämpfen überzeugen.

2500 Tickets sind vorbestellt

Der Ticketverkauf startet am 1. April auf Eventim.de. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen bereits 2500 Vorbestellungen vor. PrimeTime Geschäftsführer Klaus Müller sagt: „Wir planen erneut 10 bis 12 Kämpfe auf internationalem Topniveau. Mit der vierten, aller Voraussicht nach ebenfalls ausverkaufter Ausgabe von ‚Showdown for Legacy‘, sind wir auf einem sehr guten Weg den Boxsport in Deutschland neu zu etablieren.“

Geschäftsführer Arber Krasniqi ist stolz

PrimeTime Geschäftsführer Arber Krasniqi ist begeistert: „Wir freuen uns sehr auf diesen Kampfabend! Es macht uns stolz, bereits im zweiten Jahr nach der Gründung von PrimeTime Promotion unser viertes großes Box-Event durchführen zu können. Das bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Boxsport bei den Fans großen Anklang findet – was sich auch deutlich in unseren Zuschauerzahlen widerspiegelt. Unser Ziel ist ein nachhaltiges Wachstum sowie die Förderung junger Talente. Wir möchten ihnen eine große Bühne bieten, denn wir sind überzeugt: Die jungen Sportler von heute sind die Stars von morgen.