Boki-Bruder auf freiem Fuß: Nermin Culum aus Haft entlassen – und direkt zurück im Luxus-Leben

Ermittlungen laufen, die Vorwürfe sind schwer – doch Nermin Culum ist frei. In sozialen Netzwerken präsentiert er sich bereits wieder im Luxus.
Die Bilder scheinen aus Zeiten zu sein, in denen sich die Culum-Brüder und ihre Anhängerschaft sicher fühlten vor den Ermittlungsbehörden – protzend und mit geschwellter Brust in Sportwagen und Luxusvilla. Doch die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken, die Nermin Culum zeigen, sind offenbar aktuell. Denn der Boki-Bruder ist in Bosnien-Herzegowina auf freien Fuß gesetzt worden.