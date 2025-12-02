Bogenschießen: Auf Gechingen wartet ein heißes Wochenende

„Das gab es so in der Region noch nie“, freut sich Jürgen Zizmann von der Bogensport-Abteilung der SF Gechingen schon ganz besonders auf das kommende Wochenende. Zusammen mit dem BSC Schömberg richten die Sportfreunde am 6. Dezember den zweiten Wettkampftag der Regionalliga Südwest aus, die die dritthöchste Klasse in Deutschland darstellt. Am 7. Dezember geht es weiter mit zwei weiteren Wettkampftagen – in der Landesoberliga Nord und der Württembergliga. Zuschauer haben bei allen Wettbewerben in der Schlehengäuhalle freien Eintritt. Eine kleine Mittagsverpflegung inklusive Kuchen wird angeboten.

Zeitdruck ist ein Faktor Besonders der um 13.30 Uhr beginnende Wettkampftag der Regionalliga Südwest an diesem Samtag, den Bürgermeister Jens Häußler eröffnen wird, dürfte für viele Zuschauer sorgen – und sicherlich auch für den ein oder anderen irritierten Blick. Denn der Modus ist in der Regionalliga ein anderer. Jede teilnehmende Mannschaft stellt drei Bogenschützen, die sich hintereinander aufstellen müssen. Jedem Schützen bleiben nur 20 Sekunden Zeit, einen seiner zwei Pfeile auf die Scheibe zu schießen, ehe der Hintermann an der Reihe ist. Ampel und Hupe geben die Signale. „Das ist wirklich ein ganz anderes Schießen. Es geht um Zeitdruck“, erklärt Zizmann. Teilnehmen werden neben dem BSC Schömberg die BSG Riegel, der SV Bruchmühlbach, der BSC Stuttgart, der BSC Geislingen, die SGi Welzheim II, der SV Saarwellingen und der SSV Karlsbad.

Der Wettkampftag der Landesoberliga Nord beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Mit dabei sind die SGi Ditzingen III, der NBAV Neuenstadt, der SSV Steinheim, der 1. SV Fasanenhof, der BSV Brackenheim, die SGi Welzheim IV, BS Bietigheim und die SGi Gärtringen.

Weiter geht es am Sonntag um 14 Uhr mit der Württembergliga und BS Nürtingen, der SK Fellbach-Schmiden, dem BSC Laupheim, dem BWT Kirchentellinsfurt, der SGi Welzheim III, dem PSV Reutlingen, der SGi Ditzingen II und dem SV Tell Weilheim.