Bogenschießen: Auf Gechingen wartet ein heißes Wochenende

Am Wochenenden geht es heiß her in Gechingen. Geboten werden Wettkämpfe in der Regionalliga, Landesoberliga und Württembergliga.
„Das gab es so in der Region noch nie“, freut sich Jürgen Zizmann von der Bogensport-Abteilung der SF Gechingen schon ganz besonders auf das kommende Wochenende. Zusammen mit dem BSC Schömberg richten die Sportfreunde am 6. Dezember den zweiten Wettkampftag der Regionalliga Südwest aus, die die dritthöchste Klasse in Deutschland darstellt. Am 7. Dezember geht es weiter mit zwei weiteren Wettkampftagen – in der Landesoberliga Nord und der Württembergliga. Zuschauer haben bei allen Wettbewerben in der Schlehengäuhalle freien Eintritt. Eine kleine Mittagsverpflegung inklusive Kuchen wird angeboten.