Blumenkübel-Streit in Schwanau: Herrenknecht will wieder abbauen - Sesselfurzer sollen es merken

Im Streit um entfernte Blumenkübel in Schwanau bleibt Unternehmer Herrenknecht hart: „Die Kübel sind für mich ein rotes Tuch.“ Wie das Rathaus darauf reagiert.
Im Streit zwischen der badischen Gemeinde Schwanau und dem Unternehmer Martin Herrenknecht bleiben das Rathaus und der Maschinenhersteller unversöhnlich. Bürgermeister Marco Gutmann (parteilos) betonte laut „Südwest Presse“, er sei zwar bereit, eine Lösung zu finden, es gebe auch bereits Ideen. „Wenn das aber nicht funktioniert, bin ich in der Pflicht, Recht und Ordnung herzustellen.“ Herrenknecht hingegen kündigte erneut an, es würden wieder Blumenkübel entfernt werden, sollte die Gemeinde weitere aufstellen. „Die Kübel sind für mich ein rotes Tuch“, sagte er.