Blumenkübel-Streit in Schwanau: Das sagen Bürgermeister und Gemeinderäte zu Herrenknechts scharfer Kritik

Die umstrittenen Blumenkübel im Herrenweg in Allmannsweier beschäftigen die Gemeinde weiter. Nach Kritik von Herrenknecht äußern sich jetzt der Bürgermeister und Gemeinderäte dazu.
Monate war es still um die umstrittenen Blumenkübel im Herrenweg in Allmannsweier – jetzt kocht das Thema wieder auf, gar über. Nachdem Unternehmer Martin Herrenknecht erfahren hat, dass die Blumenkübel erneut ihren Weg in die Straße finden sollen, brach es in einer öffentlichen Stellungnahme nur so aus ihm heraus mit scharfer Kritik. Durch das Aufstellen der Blumenkübel seien zahlreiche Verkehrsteilnehmer – darunter auch seine Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit – unnötigen Risiken ausgesetzt worden.