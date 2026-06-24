Blumenkübel-Streit in Schwanau: Das sagen Bürgermeister und Gemeinderäte zu Herrenknechts scharfer Kritik

Monate war es still um die umstrittenen Blumenkübel im Herrenweg in Allmannsweier – jetzt kocht das Thema wieder auf, gar über. Nachdem Unternehmer Martin Herrenknecht erfahren hat, dass die Blumenkübel erneut ihren Weg in die Straße finden sollen, brach es in einer öffentlichen Stellungnahme nur so aus ihm heraus mit scharfer Kritik. Durch das Aufstellen der Blumenkübel seien zahlreiche Verkehrsteilnehmer – darunter auch seine Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit – unnötigen Risiken ausgesetzt worden.

Die Aussagen haben inzwischen eine Dynamik entfacht, die über die ursprüngliche Frage der Verkehrssicherheit hinausgeht. So wird der Vorfall zunehmend auch unter dem Aspekt der Standortpolitik und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft diskutiert. Herrenknecht wurde deutlich: Kommen die Blumenkübel zurück, würde er einen Teil-Umzug seines Unternehmens nach Rust ins Auge fassen. Vor diesem Hintergrund haben wir Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann, sowie Mitglieder des Gemeinderats um Stellungnahmen gebeten.

Das sagt der Schwanauer Bürgermeister: „Wir als Gemeinde unterstützen unsere hiesigen Unternehmer im vollen Umfang“, sagt Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann und betont, dass die Zusammenarbeit bei zahlreichen Projekten, insbesondere in den vergangenen Jahren, mit der Firma Herrenknecht deutlich aufzeigen, dass die Gemeinde keinerlei Groll gegen das Unternehmen hege. Im Gegenteil – „in unterschiedlichen Themenbereichen, insbesondere bei den Erweiterungsflächen und Bebauungsplänen haben wir gemeinsam die erforderlichen Voraussetzungen für die Herrenknecht AG geschaffen, um dem Unternehmen eine zukunftsorientierte und wettbewerbsfähige Weiterentwicklung am Firmensitz in Schwanau zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Marco Gutmann der auf die zahlreichen, aktuellen Hochbauprojekte der Herrenknecht AG verweist. „Wir haben immer gemeinsam nach Lösungen für die angestandenen Herausforderungen gesucht, um dem Unternehmen die besten Rahmenbedingungen in der Gemeinde Schwanau ermöglichen zu können“, fügt Gutmann hinzu. Man sollte sich am Thema der Möblierung zur Verkehrsberuhigung nicht zu sehr „aufhängen“. Weiter betont er: „Wir haben absolut kein Interesse daran, Mitarbeiter der Herrenknecht AG zu behindern oder entsprechenden Gefahren auszusetzen.“ Den Kommentar Herrenknechts wisse der Bürgermeister „gut einzuschätzen“. Man werde seitens der Gemeinde in gewohnter Form, in einen persönlichen und verlässlichen Dialog mit den Beteiligten gehen, wie auch in der Vergangenheit. Zu der indirekten Drohung seitens Herrenknechts, Teile seines Unternehmens aus Schwanau herauszunehmen, will Gutmann keinen Kommentar abgeben.

Das sagen die Gemeinderäte: Hartmut Läßle (Liste Hartmut Läßle) hatte sich bereits in der Gemeinderatssitzung am Montagabend zu den Blumenkübeln erkundigt – eine aufschlussreiche Antwort sei allerdings ausgeblieben. Er habe, so erklärt er es unserer Zeitung am Mittwoch, aus der Presse erfahren, dass es im Hintergrund Planungen dazu gebe. „Ich hätte mir gewünscht, dass vor jeder Aktivität ein Votum des Ortschaftsrats Allmannsweier, vom Gemeinderat Schwanau und auch der Bevölkerung eingeholt worden wäre, ob denn die Kübel überhaupt mehrheitlich gewünscht sind. Ich persönlich brauche sie nämlich nicht“, betont er gegenüber unserer Zeitung und bemängelt fehlende Kommunikation. Läßle versteht Herrenknecht als Macher durchaus, „dass er an den Rand des Wahnsinns gerät, wenn er sehen muss, was in Deutschland seitens Ämter und Behörden für ein (auch kostspieliges) Spektakel ausgelöst wird, für 800 Meter Tempo 30“. Aber, so Läßle weiter, für Herrenknechts Herangehensweise, „für seine brutal radikale Machtdemonstration zuungunsten sozialer und demokratischer Gepflogenheiten, dafür habe ich keinerlei Verständnis“. Läßle könne hier nicht diplomatisch sein und mit Durchhalteparolen kommen, zu groß sei der Schaden. „Ich rege mich über alle Beteiligten furchtbar auf.“

„Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir uns – Stand heute – noch nicht inhaltlich positionieren können, denn das wäre der Sache nicht dienlich“,sagt Dagmar Frenk (SPD) gegenüber unserer Zeitung. So habe sich der Gemeinderat noch nicht mit der neuen Sachlage befassen können. Dazu, ist sich Frenk sicher, werde der Rat noch informiert und es werde sicherlich auch Gelegenheit zur Beratung und gegebenenfalls auch zu einer erneuten Beschlussfassung kommen. Es wäre ein gutes Signal vonseiten Herrenknechts, wenn er in der noch ausstehenden Beratung und einer eventuell erneuten Beschlussfassung im Gemeinderat dabei sein könnte, „um auch uns Entscheidungsträger zu verstehen“, so Frenk.

„Als Gemeinderat werden wir zu diesem Thema zunächst nochmals offiziell von der Verwaltung informiert“, sagt Patrick Fertig (FW) . Anschließend werde die Angelegenheit in den zuständigen Gremien beraten; gegebenenfalls werden dabei auch weitere Beschlüsse gefasst. „Die Ausführungen von Herr Herrenknecht werden wir selbstverständlich in die weitere Beratung einbeziehen“, so Fertig gegenüber unserer Zeitung weiter. So könne eine abschließende Bewertung erst nach der Information durch die Verwaltung und der anschließenden Beratung im Gemeinderat erfolgen. Außerdem weist Fertig daraufhin, dass es innerhalb der Wählervereinigung zu diesem Thema derzeit kein abgestimmtes oder einheitliches Statement gibt.

Die Schwanauer CDU-Fraktion um Kuno Hamm war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Rusts Bürgermeister

Unternehmer Martin Herrenknecht hatte in seinem Statement zu den Blumenkübel-Planungen damit gedroht, zumindest Teile seines Unternehmens aus Schwanau nach Rust zu verlegen. Auf Nachfrage unserer Redaktion betonte Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare, dass die Gemeinde Rust sowohl zur Gemeinde Schwanau als auch zu Martin Herrenknecht gute Beziehungen pflege. „Darüber hinaus gibt es aktuell nichts, was aus unserer Sicht zu diesem Thema zu kommentieren wäre“, hielt er sich auf Nachfrage unserer Zeitung kurz.