Blumenkübel-Streit eskaliert: Martin Herrenknecht droht mit Teil-Wegzug aus Schwanau

Während Schwanau an einem neuen Konzept arbeitet, kritisiert Herrenknecht die Verantwortlichen scharf. Er bringt eine Verlegung von Teilen seines Unternehmens ins Spiel.
N ach den zahlreichen Diskussionen um die im Allmannsweierer Herrenweg aufgestellten Blumenkübel zeichnet sich in Schwanau eine Lösung ab. Die Gemeinde hat mit dem Landratsamt Maßnahmen erarbeitet, die sowohl die Verkehrssicherheit erhöhen als auch die Standfestigkeit der Pflanzgefäße verbessern sollen. Laut Hauptamtsleiter Michael Fertig ist der Plan, die Kübel künftig als verbundene Paare aufzustellen und mit deutlich sichtbaren Warnbaken auszustatten. Über die Umsetzung müssten nun noch Ortschafts- und Gemeinderat entscheiden.