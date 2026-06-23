Blumenkübel-Streit eskaliert: Martin Herrenknecht droht mit Teil-Wegzug aus Schwanau

Während Schwanau an einem neuen Konzept arbeitet, kritisiert Herrenknecht die Verantwortlichen scharf. Er bringt eine Verlegung von Teilen seines Unternehmens ins Spiel.

N ach den zahlreichen Diskussionen um die im Allmannsweierer Herrenweg aufgestellten Blumenkübel zeichnet sich in Schwanau eine Lösung ab. Die Gemeinde hat mit dem Landratsamt Maßnahmen erarbeitet, die sowohl die Verkehrssicherheit erhöhen als auch die Standfestigkeit der Pflanzgefäße verbessern sollen. Laut Hauptamtsleiter Michael Fertig ist der Plan, die Kübel künftig als verbundene Paare aufzustellen und mit deutlich sichtbaren Warnbaken auszustatten. Über die Umsetzung müssten nun noch Ortschafts- und Gemeinderat entscheiden.

Indes – die geplanten Änderungen beenden die Debatte um die Blumenkübel nicht. Im Gegenteil. Martin Herrenknecht, der bereits im vergangenen Jahr scharfe Kritik an ihrem Aufstellen geäußert hatte und die Kübel gar auf eigene Faust versetzen ließ, reagierte am Dienstag mit deutlichen Worten auf die neuen Pläne.

„Die Verantwortlichen haben im vergangenen Oktober – ich kann es nicht anders sagen – einen derartigen Mist gebaut“, echauffiert sich der Tunnelvortriebsspezialist. Massive Holz-Blumenkübel seien in der dunklen Jahreszeit aufgestellt worden, ohne ausreichende Sichtbarkeit und Abstimmung mit der Polizei.

Ein zweites Mal wird Herrenknecht die Kübel nicht entfernen lassen

Dadurch seien zahlreiche Verkehrsteilnehmer – darunter auch seine Beschäftigten auf dem Weg zur Arbeit – unnötigen Risiken ausgesetzt worden. „Das Gegenteil also von durchdachter Verkehrspolitik!“, poltert der Unternehmer, der am Mittwoch 84 Jahre alt wird, in seiner Stellungnahme und setzt nach: „Blumenkübel auf der Straße – jetzt fehlen nur noch Tisch und Sofa, dann ist die Möblierung komplett.“

Vermutlich, davon geht der Seniorchef des Allmannsweierer Tunnelbohrmaschinenherstellers aus, frage sich jetzt so mancher, wie der „Provokateur“ Herrenknecht auf die erneute Aufstellung reagiert. Die Antwort: „Ich kann die Amtsdamen und -herren beruhigen: Ich werde die Kübel kein zweites Mal wegschaffen lassen. Stattdessen frage ich: Haben Sie in der Gemeindeverwaltung wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Wie wäre es zum Beispiel damit, sich intensiver um die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort zu kümmern? Um Rahmenbedingungen, die unseren Unternehmen in der aktuell alles andere als einfachen Lage weiterhelfen?“ Davon, so Herrenknecht, hätten die Menschen in Allmannsweier und in der gesamten Gemeinde wirklich etwas. „Stattdessen nun der nächste Akt eines völlig realitätsfernen Behörden-Theaters.“

Man verliere sich im bürokratischen Klein-Klein

Für ihn sei der gesamte Vorgang ein Beispiel dafür, was in Deutschland derzeit grundsätzlich schieflaufe: Statt die wirklich wichtigen Themen anzupacken, verliere man sich im bürokratischen Klein-Klein. Er habe in den vergangenen Monaten mehrfach versucht, zu einer vernünftigen Lösung beizutragen – als Unternehmer, dessen Geschäft vielen Menschen vor Ort Arbeit gebe, und als Bürger dieses bei allem Ärger schönen Ortes, der ihm sehr am Herzen liege. „Echtes Entgegenkommen habe ich dabei nicht erlebt“, stellt Herrenknecht fest.

Herrenknecht wirft Rust als neuen Standort in den Raum

Schließlich macht der Unternehmer deutlich, dass er Konsequenzen aus der Entwicklung nicht ausschließe. Er respektiere zwar die Entscheidungen der demokratisch gewählten Vertreter und der Verwaltung. „Aber dann müssen sie auch respektieren, wenn ich ernsthaft erwäge, Teile meines Unternehmens aus Allmannsweier heraus zu verlagern. Wie wäre es zum Beispiel, unser Servicegeschäft und unsere Aktivitäten im Bereich Tiefengeothermie ins nahe Rust zu verlegen?“, stellt Herrenknecht in den Raum. Beides seien wachsende Bereiche. In Rust sei man offen für solche Zukunftsthemen – „und man weiß offensichtlich besser, wie man gute Rahmenbedingungen für Unternehmen schafft“. Über zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen würde man sich dort sicher freuen, meint Herrenknecht.

Bürgermeister war nicht zu erreichen

Statt ständig darüber zu diskutieren, wo der nächste Blumenkübel stehe, sollten sich die Schwanauer Politiker seiner Ansicht nach lieber fragen, wo künftig die Unternehmen stünden. „Denn das ist die eigentliche Zukunftsfrage für unseren Ort.“

Man darf gespannt sein, wie die Gemeinde auf diese Aussagen in den nächsten Tagen reagiert. Der Bürgermeister war aufgrund eines Termins bis Redaktionsschluss am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat von Allmannsweier tagt am Donnerstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal Allmannsweier. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstellung der Ergebnisse der Verkehrsschau. Ob die Blumenkübel dabei Thema sind, gilt es abzuwarten.