„Blumberg on Ice“: Eisdisco lockt mit Hits und schrägen Tönen

Christian Schneider und Daniel Band heizen der Blumberger Eisbahn ein. Foto: DJs Sny und Pferdle Die DJs Sny und Pferdle heizen den Besuchern der Blumberger Eisbahn am Samstag, 17. Januar, ordentlich ein. Schräg wird's obendrein mit dem Gaszug Randen.







Auf der Blumberger Eisbahn ist am Samstag, 17. Januar, ordentlich Stimmung angesagt. Neben dem regulären Betrieb auf der Eisfläche (ab 15 Uhr) wollen die beiden bekannten Blumberger DJs Sny (Christian Schneider) und Pferdle (Daniel Band) den Besuchern ab 17 Uhr richtig einheizen. Mit Songs aus den 1980er- und 90er-Jahren ist viel Rhythmus angesagt. Von 17 bis 21 Uhr geben die beiden mit Unterbrechung Gas, um für gute Laune rund um die Eisbahn zu sorgen.