„Blumberg on Ice“: Eisdisco lockt mit Hits und schrägen Tönen
Christian Schneider und Daniel Band heizen der Blumberger Eisbahn ein. Foto: DJs Sny und Pferdle

Die DJs Sny und Pferdle heizen den Besuchern der Blumberger Eisbahn am Samstag, 17. Januar, ordentlich ein. Schräg wird’s obendrein mit dem Gaszug Randen.

Auf der Blumberger Eisbahn ist am Samstag, 17. Januar, ordentlich Stimmung angesagt. Neben dem regulären Betrieb auf der Eisfläche (ab 15 Uhr) wollen die beiden bekannten Blumberger DJs Sny (Christian Schneider) und Pferdle (Daniel Band) den Besuchern ab 17 Uhr richtig einheizen. Mit Songs aus den 1980er- und 90er-Jahren ist viel Rhythmus angesagt. Von 17 bis 21 Uhr geben die beiden mit Unterbrechung Gas, um für gute Laune rund um die Eisbahn zu sorgen.

 

Mit ganz anderer Musik wird der Gaszug Randen gegen 18.30 Uhr mit seinem Gastspiel mit mehr als schrägen Tönen zusätzlich aufspielen. Seit über vier Jahrzehnten sorgt diese Guggenmusik mit ihren vielseitigen Blas- und Schlaginstrumenten für gute Stimmung. Für „Blumberg on Ice“ ist dieser Auftritt ein Höhepunkt.

Die städtische Marketingabteilung schaut dem erlebnisreichen Wochenende auf dem Eis mit einiger Vorfreude entgegen. „Besonders die Eisdisco wird immer gerne angenommen und entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt. Mit einem Heiß- oder Kaltgetränk finden sich auch viele Narrengruppen als Sammelstelle für ihre Abfahrten zu diversen Nachtumzügen ein“, freut sich Alexandra Bouillon von der Verwaltung. Bis zum Ende der Eiszeit am 8. Februar ist die Eisdisco an jedem Samstagabend mit unterschiedlichen Einheizern geöffnet.

 