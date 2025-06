Blitzer in Albstadt: Einnahmen betragen fast eine halbe Million

1 Nicht zu übersehen, sollte man meinen: eine semistationäre Radarfalle Foto: Jannik Nölke Die Bilanz der Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr 2024 hat die Stadt Albstadt den Gemeinderäten präsentiert.







Link kopiert



Übers Jahr wurden in Albstadt und Bitz 621 mobile Messungen vorgenommen, 59 Prozent davon in Tempo-30-Zonen und 41 Prozent an Straßen, in denen 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben waren. Es wurden 321 847 Fahrzeuge registriert, davon 97 726 in Tempo-30-Zonen und 224 121 in Straßen mit Tempo 50. In 9214 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten, das sind 2,86 Prozent – 2023 waren es noch 3,39 Prozent gewesen. 5740 Verstöße davon wurden in Tempo-30-Zonen festgestellt; das entspricht 62 Prozent.