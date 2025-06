Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, in einem echten Polizeihubschrauber zu sitzen, eine Hochleistungsschmutzwasserpumpe in Aktion zu beobachten oder einem Polizeihund beim Zugriff zuzusehen? All dies – und noch einiges mehr – konnten die Besucher beim Blaulichttag im „Tal X“ erleben.